聽新聞
test
0:00 / 0:00
及早預防偏差 桃警擬建全台首創「高關懷少年資料庫」
新北市去年底發生國中生割頸案，引發社會譁然，事後各界關注少年犯罪問題，及關懷中介機制。對此桃園市少年隊指出，為了讓少年偏差及觸法行為能及早預防，桃園警方研擬建置全台首創的「高關懷少年資料庫」，整合社會局、衛生局及交通局資料，盤點各局高風險少年名冊，依行為態樣進行風險指標分級。
桃園市警局少年警察隊指出，現行少年偏差行為輔導依「少年偏差行為預防及輔導辦法」分屬不同機關，而各機關受理少年問題時，僅就單一行為提供協助，而非以少年個人、家庭層面整體考量，導致偏差行為易重複發生。
因此為了讓少年偏差及觸法行為能及早預防，桃警研擬建置全台首創的「高關懷少年資料庫」。桃警說明，去年8月達成跨局處整合共識，盤點各局高風險少年名冊及各局輔導資源，未來將整合社會局、教育局、衛生局、勞動局及交通局等少年非行行為事件，研擬建立高關懷少年資料庫，累積匯入2028人次，依行為態樣進行風險指標分級。
分級後，將依輔導分工流程通知主責機關，進行後續處理，由各主責機關召開個案估會議，協助高關懷少年穩健成長及學習相關知能，提升家庭支持及保護功能，降低少年犯罪發生。
桃警也強調，社會形態日趨多元複雜，最直接影響兒童及少年，以新北割喉案來看，家庭教育為主因，別忽略從小開始的家庭教育問題，家長是否有足夠的知能找出問題背後的原因？建議家長應該加強和學校的連結，家庭教育必須和校園、警察執法同步落實，才有辦法導正。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言