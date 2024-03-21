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及早預防偏差 桃警擬建全台首創「高關懷少年資料庫」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

新北市去年底發生國中生割頸案，引發社會譁然，事後各界關注少年犯罪問題，及關懷中介機制。對此桃園市少年隊指出，為了讓少年偏差及觸法行為能及早預防，桃園警方研擬建置全台首創的「高關懷少年資料庫」，整合社會局、衛生局及交通局資料，盤點各局高風險少年名冊，依行為態樣進行風險指標分級。

桃園市警局少年警察隊指出，現行少年偏差行為輔導依「少年偏差行為預防及輔導辦法」分屬不同機關，而各機關受理少年問題時，僅就單一行為提供協助，而非以少年個人、家庭層面整體考量，導致偏差行為易重複發生。

因此為了讓少年偏差及觸法行為能及早預防，桃警研擬建置全台首創的「高關懷少年資料庫」。桃警說明，去年8月達成跨局處整合共識，盤點各局高風險少年名冊及各局輔導資源，未來將整合社會局、教育局、衛生局、勞動局及交通局等少年非行行為事件，研擬建立高關懷少年資料庫，累積匯入2028人次，依行為態樣進行風險指標分級。

分級後，將依輔導分工流程通知主責機關，進行後續處理，由各主責機關召開個案估會議，協助高關懷少年穩健成長及學習相關知能，提升家庭支持及保護功能，降低少年犯罪發生。

桃警也強調，社會形態日趨多元複雜，最直接影響兒童及少年，以新北割喉案來看，家庭教育為主因，別忽略從小開始的家庭教育問題，家長是否有足夠的知能找出問題背後的原因？建議家長應該加強和學校的連結，家庭教育必須和校園、警察執法同步落實，才有辦法導正。

新北市某國中3年級15歲男學生上月25日在學校遭割喉身亡，民眾送花哀悼。圖／聯合報系資料照
新北市某國中3年級15歲男學生上月25日在學校遭割喉身亡，民眾送花哀悼。圖／聯合報系資料照

衛生局 風險

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