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影／南台灣建案工地頻遭殃…電纜大盜跨縣市作案 南警逮4嫌

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南北區一建築工地電纜線遭竊375萬多元損失慘重，台南市警五分局據報成立專案小組調查，昨循線在高雄及台南拘提46歲陳姓、26歲吳姓、33歲陳姓及50歲陳姓男子等4人到案，起獲遭竊電纜線473多公斤及做案工具，依加重竊盜等罪嫌送辦，50歲陳男10萬交保，其餘3人由檢方聲押。

台南北區大樓建案如雨後春筍，有不肖竊盜集團覬覦電纜線內銅線價格不菲。圖／讀者提供
台南北區大樓建案如雨後春筍，有不肖竊盜集團覬覦電纜線內銅線價格不菲。圖／讀者提供

台南北區大樓建案如雨後春筍，有不肖竊盜集團覬覦電纜線內銅線價格不菲，某工地主任13日報案，稱工地電纜線遭不明人士以油壓剪及電線切割器等工具，將已經埋好電線剪斷後抽出，載運銷贓牟利。

五分局據報後，隨即成立專案小組追查，經調閱路口監視器影像畫面，發現嫌犯多次前往工地竊取電纜線，每次均使用不同車輛，並懸掛他車車牌，且由高雄地區前來犯案。

警方依其車行軌跡擴大追查，發現居住在高雄的陳男等3人涉有重嫌，隨即鎖定其住處及交通工具。同時，追查銷贓軌跡，發現另名陳男駕駛小貨車曾與涉案車輛有所接觸，研判該集團成員將竊來電纜線交由他銷贓。

專案小組蒐證後，報請台南地檢署檢察官吳騏璋指揮偵辦，聲請拘票及搜索票，昨天動員18名警力，分赴高雄及台南等地拘提陳男等4人到案，現場查扣電纜線剝皮機、油壓剪、電線切割器等做案工具一批，及涉案車牌及安非他命毒品1包(毛重1.09公克)。

另循線追查至安定區廢五金回收場，查扣遭竊電纜線473.5公斤，警方詢問後以組織犯罪、加重竊盜等罪嫌，將陳男等4人移送台南地檢署偵辦，其中50歲陳男10萬交保外，其餘3人則由檢方聲押。

警方分赴高雄及台南等地拘提陳男等4人到案，現場查扣電纜線剝皮機、油壓剪、電線切割器等做案工具一批。圖／讀者提供
警方分赴高雄及台南等地拘提陳男等4人到案，現場查扣電纜線剝皮機、油壓剪、電線切割器等做案工具一批。圖／讀者提供
警方循線追查至安定區廢五金回收場，查扣遭竊電纜線473.5公斤。圖／讀者提供
警方循線追查至安定區廢五金回收場，查扣遭竊電纜線473.5公斤。圖／讀者提供
警方調查，該工地電纜線遭不明人士以油壓剪及電線切割器等工具，將已經埋好電線剪斷後抽出，載運銷贓牟利。圖／讀者提供
警方調查，該工地電纜線遭不明人士以油壓剪及電線切割器等工具，將已經埋好電線剪斷後抽出，載運銷贓牟利。圖／讀者提供

台南 竊盜

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