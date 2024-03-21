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影／高雄遊覽車撞涵洞…台塑南亞退休員工眷屬1死14傷 駕駛「搶快」釀禍
一輛載著台塑南亞退休員工及眷屬出遊的遊覽車，昨晚僅差1分鐘車程，就要返抵台塑企業高雄仁武廠區，沒想到，途經水管路涵洞竟發生嚴重自撞車禍，造成車上80歲周姓男子當場死亡，14名乘客受傷，警方將56歲鄧姓駕駛依過失致死罪嫌送辦。
昨晚8時27分許，高雄仁武水管路19-3號（國道一號下方涵洞）發生遊覽車衝撞涵洞的重大車禍，警消獲報後趕抵現場，高雄市長陳其邁也指示相關局處投入搶救及交通疏導，包括警察局、交通局、衛生局EMOC、社會局及仁武區長等，共出動15車26人前往搶救。
「駕駛鄧男酒測值為0。」仁武分局指出，鄧當時並未受傷，警對他實施吹氣酒測，並釐清事發經過。
警表示，經初步瞭解，該遊覽車旅行團為一日遊行程，車上共計27人。鄧駕車返程行經涵洞前，為節省時間，遂提早切入行駛機慢車道，因未注意限高標示，以致3.8米高的遊覽車，劇烈衝撞涵洞，造成遊覽車上方車頭被硬生生削平，釀出1死14傷悲劇。
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