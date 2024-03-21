影／高雄遊覽車撞涵洞…台塑南亞退休員工眷屬1死14傷 駕駛「搶快」釀禍

一輛載著台塑南亞退休員工及眷屬出遊的遊覽車，昨晚僅差1分鐘車程，就要返抵台塑企業高雄仁武廠區，沒想到，途經水管路涵洞竟發生嚴重自撞車禍，造成車上80歲周姓男子當場死亡，14名乘客受傷，警方將56歲鄧姓駕駛依過失致死罪嫌送辦。

昨晚8時27分許，高雄仁武水管路19-3號（國道一號下方涵洞）發生遊覽車衝撞涵洞的重大車禍，警消獲報後趕抵現場，高雄市長陳其邁也指示相關局處投入搶救及交通疏導，包括警察局、交通局、衛生局EMOC、社會局及仁武區長等，共出動15車26人前往搶救。

「駕駛鄧男酒測值為0。」仁武分局指出，鄧當時並未受傷，警對他實施吹氣酒測，並釐清事發經過。