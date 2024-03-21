公車撞火鍋店 議員：缺工致疲勞駕駛

北市首都客運林姓公車司機昨因身體不適，不慎撞進中坡南路88號、90號騎樓及店家，造成2位名眾受傷送醫及店家受損。記者曾學仁／攝影 台北市首都客運林姓司機昨天駕駛公車時因身體不適，失控撞進信義區中行里中坡南路小火鍋店內，造成1輕傷、1重傷。北市公運處表示，司機未毒駕、酒駕，將持續查明肇因，並依公路法處分業者3萬元罰鍰，同時要求業者提檢討報告。議員要求，公運處應解決司機員額不足，造成疲勞駕駛問題。

輕傷民眾因自認無礙，沒有送醫治療，但另一名重傷民眾，因為被公車撞擊後的鐵皮、鐵條等掉落物砸中頭部，包含顱內出血、頭骨粉碎性骨折，送醫急救。

北市公運處表示，林姓公車駕駛車號EAL-0521的信義幹線，年資4年8個月，出車前的酒測值為0，亦未檢出毒物反應，最近一次休假日是3月19日，昨累積駕駛時數為5小時5分鐘，後續將依照公路法第79條處分業者，要求首都客運提出檢討報告。

公運處表示，林姓駕駛自述，因為在過彎的時候，頭部突然暈眩、呼吸困難，才不慎撞進民宅。調查最後的健檢紀錄，雖然有三酸甘油脂過高的狀況，但不會造成頭暈等現象，會持續查明肇因。

議員曾獻瑩表示，公運處不可忽視長期疲勞駕駛對駕駛員身心的影響，北市應該聘用的駕駛人數約為5262人，實際聘用卻只約有3698人，駕駛缺口約3成，且12家業者有7家業者評鑑得0分，主因都是駕駛不足，司機超時情況嚴重等遭扣分。