高雄遊覽車撞涵洞「車頂被削平」1死14傷 生還乘客曝驚險瞬間

高雄鄧姓男子今晚8時許駕駛遊覽車，行經仁武區水管路一帶，因駛入機車道撞擊國道涵洞，整輛車頭上半部遭「削平」，80歲周姓男子正好坐在司機座上方，撞擊後頭顱破裂慘死，事故共造成14人送醫，分別送高醫、長庚、榮總等醫院急救。

據了解，遊覽車上乘客為南亞退休員工及家屬，今早出發前往阿里山，為1日行程，因車上多名乘客居住仁武區中華社區，因此下交流道後準備至社區停靠。

乘客指出，司機下交流道後延高楠公路行駛，原本要將乘客載回中華社區，卻不知為何會右轉接水管路，然後直接駛向涵洞高度低的機車道，當時聽到很劇烈撞擊車，往前一看車頭整個都被掃掉。