掃墓涉嫌連續縱火 台南男藏匿草叢遭逮捕送辦

台南市學甲區三慶里公墓今中午傳出火警，現場有多處火點，警消懷疑遭人縱火，循線逮捕藏匿公墓草堆的郭姓男子，郭堅稱來掃墓否認，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

台南消防局119勤務中心今下午12點13分獲報學甲區三慶里有雜草火警，學甲消防隊員趕抵，發現火勢凶猛且有多處火點，有些墓地雜草甚至已全面燃燒，緊急呼叫其他分隊支援，消防局加派遣北門、下營等分隊共6輛消防車及警義消16名到場支援搶救，並同步通知警察及環保單位一同到場處理。

有目擊者稱，曾發現1名中年男子路旁點火燒墓出面制止後男子快速離開現場。警方獲報趕至，稍後循線在公墓附近一處草叢發現住學甲區55歲郭男，在所騎乘機車踏板上起獲疑用來縱火的噴燈1只。