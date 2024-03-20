掃墓涉嫌連續縱火 台南男藏匿草叢遭逮捕送辦
台南市學甲區三慶里公墓今中午傳出火警，現場有多處火點，警消懷疑遭人縱火，循線逮捕藏匿公墓草堆的郭姓男子，郭堅稱來掃墓否認，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
台南消防局119勤務中心今下午12點13分獲報學甲區三慶里有雜草火警，學甲消防隊員趕抵，發現火勢凶猛且有多處火點，有些墓地雜草甚至已全面燃燒，緊急呼叫其他分隊支援，消防局加派遣北門、下營等分隊共6輛消防車及警義消16名到場支援搶救，並同步通知警察及環保單位一同到場處理。
有目擊者稱，曾發現1名中年男子路旁點火燒墓出面制止後男子快速離開現場。警方獲報趕至，稍後循線在公墓附近一處草叢發現住學甲區55歲郭男，在所騎乘機車踏板上起獲疑用來縱火的噴燈1只。
郭男稱，只是來掃墓，在爺爺及叔叔墳墓共2處曾依循禮俗點火，絕非故意縱火，其他火點也不清楚。不過警詢後，警認為涉嫌重大，依上述罪嫌送辦。
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