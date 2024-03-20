影／南投草屯公墓火警 山頭「整片紅」嚇壞民眾！消防急救援

清明節將屆，不少民眾提前掃墓，南投縣近日墓地、雜草火警頻傳，草屯威虎巷公墓因火勢有延燒，山頭「整片紅」嚇壞民眾，消防局已加派人員前往滅火，並呼籲民眾掃墓時務必注意用火，一定要撲滅餘燼再離開，避免餘火蔓延造成火災。

南投縣消防局指出，今天傍晚5時29分獲報，草屯虎山路威虎巷公墓疑因民眾掃墓，燃火不慎引發發火警，當下調遣鄰近消防分隊前往；隨後於晚上6時34分，中寮鄉也通報有雜草火警，立刻派遣爽文分隊人車滅火，至今仍未完全撲滅。

其中，草屯威虎巷公墓因入夜後有風，火勢蔓延點燃多處雜草枯木，導致燃火面積擴大，山頭「整片紅」嚇壞民眾；消防局表示，已調派草屯、中興、南投3分隊人員及消防車、水箱車等馳援灌救，將加強噴水設防火線防堵延燒控制火勢。

南投縣消防局表示，近日天氣乾冷，草木較乾燥易燃火，又逢清明節前後，不少民眾開始提前掃墓，因此公墓、雜草等火警頻傳，也令消防人員為滅火，疲於奔命，再次呼籲，掃墓時務必注意用火，燒金紙、香燭等一定要撲滅餘燼才能離開。