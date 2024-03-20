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「校長那裡好像有火！」國小廁所整修工程 廢棄物起火

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市唐榮國小今天下午4點42分驚傳火警，學校學童發現後趕緊跑到校長室通報，「校長，那裡好像有火」，校長林春如獲悉後緊急處理，發現是學校廁所整修工程，2、3樓角落堆置廢棄物，因不明原因突起火燃燒，學校趕緊撲滅火勢，並跟消防局報案，詳細起火原因仍待調查。

唐榮國小校長林春如說，今下午4點多時，學童跑到校長辦公室跟她說「校長，那裡好像有火！」趕緊應變，發現整修廁所工程角落發生火警，隨即趕快撲滅，並打119報案，消防局、警察局、環保局到場。

林春如說，校園廁所整修工程預計3月底要完工，發生起火點位置在2樓、3樓角落，堆置廢棄物，也要求承包廠商檢討，盡快將廢棄物清走，遭火燒地方遭熏黑，磁磚掉落等情況要修復。

屏東縣消防局表示，接獲通報後到場，火勢已經撲滅，現場整修廁所堆放雜物，2、3樓角落起火，燃燒面積約1平方公尺，詳細起火原因調查釐清。

屏東市唐榮國小校園廁所整修工程今下午突然起火，2、3樓整修廁所堆置廢棄物不明原因起火，校長老師們趕緊撲滅火勢。記者劉星君／攝影
屏東市唐榮國小校園廁所整修工程今下午突然起火，2、3樓整修廁所堆置廢棄物不明原因起火，校長老師們趕緊撲滅火勢。記者劉星君／攝影
屏東市唐榮國小校園廁所整修工程今下午突然起火，2、3樓整修廁所堆置廢棄物不明原因起火，校長老師們趕緊撲滅火勢。記者劉星君／攝影
屏東市唐榮國小校園廁所整修工程今下午突然起火，2、3樓整修廁所堆置廢棄物不明原因起火，校長老師們趕緊撲滅火勢。記者劉星君／攝影
屏東市唐榮國小校園廁所整修工程今下午突然起火，2、3樓整修廁所堆置廢棄物不明原因起火，校長老師們趕緊撲滅火勢。記者劉星君／攝影
屏東市唐榮國小校園廁所整修工程今下午突然起火，2、3樓整修廁所堆置廢棄物不明原因起火，校長老師們趕緊撲滅火勢。記者劉星君／攝影
屏東市唐榮國小校園廁所整修工程今下午突然起火，2、3樓整修廁所堆置廢棄物不明原因起火，校長老師們趕緊撲滅火勢。記者劉星君／攝影
屏東市唐榮國小校園廁所整修工程今下午突然起火，2、3樓整修廁所堆置廢棄物不明原因起火，校長老師們趕緊撲滅火勢。記者劉星君／攝影
屏東市唐榮國小校園廁所整修工程今下午突然起火，2、3樓整修廁所堆置廢棄物不明原因起火，校長老師們趕緊撲滅火勢。記者劉星君／攝影
屏東市唐榮國小校園廁所整修工程今下午突然起火，2、3樓整修廁所堆置廢棄物不明原因起火，校長老師們趕緊撲滅火勢。記者劉星君／攝影
屏東市唐榮國小校園廁所整修工程今下午突然起火，2、3樓整修廁所堆置廢棄物不明原因起火，校長老師們趕緊撲滅火勢。記者劉星君／攝影
屏東市唐榮國小校園廁所整修工程今下午突然起火，2、3樓整修廁所堆置廢棄物不明原因起火，校長老師們趕緊撲滅火勢。記者劉星君／攝影

屏東縣 廁所 廢棄物

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