「校長那裡好像有火！」國小廁所整修工程 廢棄物起火
屏東市唐榮國小今天下午4點42分驚傳火警，學校學童發現後趕緊跑到校長室通報，「校長，那裡好像有火」，校長林春如獲悉後緊急處理，發現是學校廁所整修工程，2、3樓角落堆置廢棄物，因不明原因突起火燃燒，學校趕緊撲滅火勢，並跟消防局報案，詳細起火原因仍待調查。
唐榮國小校長林春如說，今下午4點多時，學童跑到校長辦公室跟她說「校長，那裡好像有火！」趕緊應變，發現整修廁所工程角落發生火警，隨即趕快撲滅，並打119報案，消防局、警察局、環保局到場。
林春如說，校園廁所整修工程預計3月底要完工，發生起火點位置在2樓、3樓角落，堆置廢棄物，也要求承包廠商檢討，盡快將廢棄物清走，遭火燒地方遭熏黑，磁磚掉落等情況要修復。
屏東縣消防局表示，接獲通報後到場，火勢已經撲滅，現場整修廁所堆放雜物，2、3樓角落起火，燃燒面積約1平方公尺，詳細起火原因調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言