騎士自摔後連環撞影像曝光！砂石車疑急閃衝對向 撞上貨櫃車1命危
屏東縣新埤鄉台1線與新民路口，今下午3點多，69歲邱姓男子駕駛砂石車行駛北上車道，行經該路口時，疑閃避1輛不明原因自摔的機車，砂石車衝撞到對向車道撞到44歲孫姓男子駕駛的貨櫃車，貨櫃車貨櫃掉落外側車道，造成交通壅塞，砂石車司機邱男命危，機車騎士輕傷，警方釐清事故原因。
現場監視畫面錄下事故經過，砂石車司機行駛北上內側車道，行經台1線與新民路口，疑閃避不明原因自摔的機車，砂石車衝撞到對向車道撞上貨櫃車，貨櫃車後方貨櫃掉落外側車道，造成南下車道壅塞，砂石車與貨櫃車接著撞近路邊圍牆才停止，現場一度煙霧瀰漫。
警方現場封閉南下車道，調撥北上車道供南下使用，傍晚6點道路搶通，移除掉落貨櫃，事故現場機車騎士輕傷，砂石車司機命危，送機救治中，事故原因警方調查。
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