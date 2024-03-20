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騎士自摔後連環撞影像曝光！砂石車疑急閃衝對向 撞上貨櫃車1命危

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣新埤鄉台1線與新民路口，今下午3點多，69歲邱姓男子駕駛砂石車行駛北上車道，行經該路口時，疑閃避1輛不明原因自摔的機車，砂石車衝撞到對向車道撞到44歲孫姓男子駕駛的貨櫃車，貨櫃車貨櫃掉落外側車道，造成交通壅塞，砂石車司機邱男命危，機車騎士輕傷，警方釐清事故原因。

現場監視畫面錄下事故經過，砂石車司機行駛北上內側車道，行經台1線與新民路口，疑閃避不明原因自摔的機車，砂石車衝撞到對向車道撞上貨櫃車，貨櫃車後方貨櫃掉落外側車道，造成南下車道壅塞，砂石車與貨櫃車接著撞近路邊圍牆才停止，現場一度煙霧瀰漫。

警方現場封閉南下車道，調撥北上車道供南下使用，傍晚6點道路搶通，移除掉落貨櫃，事故現場機車騎士輕傷，砂石車司機命危，送機救治中，事故原因警方調查。

屏東縣新埤鄉台一線與新民路口今下午3點多發生連環撞車禍事故，現場監視器畫面，現場一輛機車疑不明原因自摔。記者劉星君／翻攝
屏東縣新埤鄉台一線與新民路口今下午3點多發生連環撞車禍事故，現場監視器畫面，現場一輛機車疑不明原因自摔。記者劉星君／翻攝
屏東縣新埤鄉台一線與新民路口今天下午3點多發生連環撞車禍事故，現場監視器畫面，現場一輛機車疑不明原因自摔後，砂石車司機疑閃避，衝到對向撞上貨櫃車。記者劉星君／翻攝
屏東縣新埤鄉台一線與新民路口今天下午3點多發生連環撞車禍事故，現場監視器畫面，現場一輛機車疑不明原因自摔後，砂石車司機疑閃避，衝到對向撞上貨櫃車。記者劉星君／翻攝
屏東縣新埤鄉台一線與新民路口今下午3點多發生連環撞車禍事故，警方現場交管。記者劉星君／翻攝
屏東縣新埤鄉台一線與新民路口今下午3點多發生連環撞車禍事故，警方現場交管。記者劉星君／翻攝
屏東縣新埤鄉台一線與新民路口今天下午3點多發生連環撞車禍事故，現場監視器畫面，現場一輛機車疑不明原因自摔後，砂石車經過疑似閃避撞上對向貨櫃車。記者劉星君／翻攝
屏東縣新埤鄉台一線與新民路口今天下午3點多發生連環撞車禍事故，現場監視器畫面，現場一輛機車疑不明原因自摔後，砂石車經過疑似閃避撞上對向貨櫃車。記者劉星君／翻攝
屏東縣新埤鄉台一線與新民路口今下午3點多發生連環撞車禍事故，警方現場交管。記者劉星君／翻攝
屏東縣新埤鄉台一線與新民路口今下午3點多發生連環撞車禍事故，警方現場交管。記者劉星君／翻攝

屏東縣 機車騎士 自摔 車禍 車道

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