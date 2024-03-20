清明接近 新北消防三大隊舉行墓區火災搶救演練

掃墓季節接近，新北市消防局第三大隊今天下午在三芝區第五公墓辦理墓地火災搶救演練，配合運用滅火機器人、空拍機達到快速滅火效果，並提醒民眾除草不用火、不燃燒紙錢、不施放爆竹、不亂丟菸蒂，做好火災預防工作。

今天演練情境模擬發生墓地火警，除由消防隊員背負水袋初期滅火，並布設長距離水帶、搭配滅火機器人處理火勢，空拍機則協助尋找正確火點、監控延燒範圍，以期快速滅火、保護民眾安全。