清明接近 新北消防三大隊舉行墓區火災搶救演練
掃墓季節接近，新北市消防局第三大隊今天下午在三芝區第五公墓辦理墓地火災搶救演練，配合運用滅火機器人、空拍機達到快速滅火效果，並提醒民眾除草不用火、不燃燒紙錢、不施放爆竹、不亂丟菸蒂，做好火災預防工作。
今天演練情境模擬發生墓地火警，除由消防隊員背負水袋初期滅火，並布設長距離水帶、搭配滅火機器人處理火勢，空拍機則協助尋找正確火點、監控延燒範圍，以期快速滅火、保護民眾安全。
新北市消防局第三大隊大隊長陳志德指出，清明期間各行政區公墓均將編排消防人車執行安全警戒，同時發放水桶供民眾掃墓時使用，建議養成習慣，除草之後攜回丟棄、金銀紙錢集中焚燒、不然放爆竹、不丟菸蒂、垃圾隨手帶走，減少在墓區用火才能降低火警發生。
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