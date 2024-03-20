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轎車不知原因停國道路肩 聯結車擦撞後轎車駕駛送醫不治

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道三號彰化和美段今天下午發生死亡車禍，一輛轎車不知何故停在國道路肩，後方聯結車行駛外側車道時，聯結車擦撞轎車，轎車被撞擊，駕駛受傷送醫急救不治，肇事原因由國道警方調查中。

國道公路警察局第七公路警察大隊調查，國道3號北向188.9公里和美路段今天下午2點38分發生死亡車禍，大隊獲報後通知緩撞車、巡邏車及救護車等前往救護。

轎車駕駛65歲楊姓男子送醫不治，肇事原因疑似轎車停放外側路肩，被行駛於外側車道全聯結車擦撞，造成轎車駕駛送醫不治，詳細肇事原因仍待調查釐清。

第七大隊呼籲用路人，行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，汽車行駛於高、快速公路時，如需變換車道，應先顯示方向燈告知前後車輛，並保持安全距離及間隔，方得變換車道，變換車道時請注意車側狀態，維護自身及他人的行車安全。

國道三號彰化和美段今天發生死亡車禍，肇事原因疑似轎車停於外側路肩，被行駛於外側車道聯結車擦撞，轎車駕駛送醫急救不治。圖／警方提供
國道三號彰化和美段今天發生死亡車禍，肇事原因疑似轎車停於外側路肩，被行駛於外側車道聯結車擦撞，轎車駕駛送醫急救不治。圖／警方提供
國道三號彰化和美段今天發生死亡車禍，肇事原因疑似轎車停於外側路肩，被行駛於外側車道聯結車擦撞，轎車駕駛送醫急救不治。圖／警方提供
國道三號彰化和美段今天發生死亡車禍，肇事原因疑似轎車停於外側路肩，被行駛於外側車道聯結車擦撞，轎車駕駛送醫急救不治。圖／警方提供

國道 警察 車道

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