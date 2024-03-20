台東釣客突落海 無呼吸心跳、緊急送醫搶救
台東40多歲的男子今天中午不明在富岡漁港釣魚時，不明原因突然從提防上掉落到海中，附近釣客見狀通報海巡及消防隊，不過，落水釣客被救起時已無呼吸心跳，緊急送往醫院搶救。至於落海原因正由警方及海巡調查了解中。
這起釣客落海意外發生在中午1點多，一名男子在富岡漁港港嘴右側綠燈塔釣魚時，不明原因突然從提防上掉落到海中，附近釣客發現，除了報案，也找尋繩索要救人，卻沒有找到器具和落腳點，海巡人員趕到跳入海中，將人拉上岸。
不過，釣客已經落海逾10分鐘，上岸時已經沒有呼吸心跳，消防人員接手後現場進行CPR後，立即送往基督教醫院急救。附近目擊釣客說，一開始還看到男子不知道是中魚還是收釣線，突然間就掉入海中，大家也都嚇了一跳，趕快報案。
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