高雄男自撞港區護欄死亡 通道竟未設警示燈

高雄陳姓機車騎士昨晚自撞新生高架橋下通道紐澤西護欄，傷重送醫不治，警方調閱地籍圖，發現這通道在商港區範圍，屬交通部航港局養護，車禍發生時護欄前並沒設警示燈，警方正聯繫商港局，查明肇事責任。

據了解，陳姓騎士（25歲）行駛的道路在高雄市新生高架橋下，依據地籍圖，高架橋東側是高雄市政府所轄養護路段，西側則是交通部航港局所轄的商港區範圍，陳姓騎士行駛的通道，是離開高雄港第二貨櫃中心的通道。

昨晚陳姓騎士出車禍送醫不治，高雄市警前鎮分局勘查車禍地點，發現陳所行駛的商港區通道，在新生路與新衙路口設水泥製紐澤西護欄，但護欄前夜裡並沒加設警示燈，通道前方也沒有前方道路封閉的警告標示，而且早在多年前通道便有護欄，要追查相關養護單位，釐清責任。

昨天晚間8時40分許，陳姓男子沿高雄市前鎮區新生高架橋下道路，要回小港區住處，但沒行駛市區新生路的機慢車專用道，而走新生高架橋西側商港區通道，才在新生路與新衙路口，直接撞上通道上的紐澤西護欄，送醫不治。家人懷疑他不熟路況，也納悶路上怎會擺紐澤西護欄，暫未提到要求國賠。