工程款糾紛遭人舉牌抗議 博田國際醫院：已對裝修公司提告

高市左營區博愛二路的博田國際醫院，今天上午遭人舉牌抗議拒付裝修費用300多萬元，警方出動6名警員到場蒐證，現場未發生衝突。博田國際醫院表示，先前委託裝修公司整修4樓泌尿中心，工程有施作上的瑕疵且涉及公共安全未能通過驗收，醫院已在去年底提出告訴，目前靜待司法調查。

一名男子今天上午10時許，在博田國際醫院門口舉起寫有「博田國際醫美拒付裝修費用300多萬元 還錢吧」的手舉牌，該男子不發一語，約6分鐘後男子放下手舉牌，走往一旁與另外2人會合。博田國際醫院的保全人員站在門口戒備，雙方未發生衝突，警方全程蒐證錄影。

博田國際醫院透過郭小如律師表示，博羿室內裝修設計有限公司承攬博田醫院４樓泌尿科工程，工程期間醫院發現該公司有施作上的瑕疵，涉及不法情事且影響醫院的消防公共安全，醫院已對博羿公司及其負責人提出告訴，刻已正式進入司法程序，基於偵查不公開原則，不宜對外談論案件內容，目前靜待司法調查。

郭小如說，博羿公司先前曾透過網路媒體、或惡意檢舉的方式，希望藉此施加壓力給博田醫院，博田醫院並沒有不與博羿公司溝通的誠意，希望博羿公司對工程款的糾紛能採取理性、合法的途徑。

郭小如強調，博羿公司當時所為的工程瑕疵，涉及影響醫院的消防公共安全，博田醫院已經完全處理完善，院內所有的設備均消防法規。