驚見9旬翁呆坐台61橋下 大車呼嘯而過…警靠手鍊助返家

桃園市大園區一名95歲楊姓老翁，昨下午獨自外出散步卻忘了回家的路，呆坐在台61線高架橋下，由於附近眾多大車出入相當危險，警方接獲民眾報案到場關心，還好老翁身上有配戴愛心手鍊，讓警方快速查出身分，將他平安護送返家。

大園警方昨下午3點多接獲民眾報案，稱有一名老翁在台61線高架橋下不停徘徊，情神恍惚疑似迷路，請警方到場協助。員警獲報前往查看，發現該名老翁神情疲憊呆坐在路邊，於是上前關懷詢問，但因老翁有失智情形，不記得自己的年籍資料，員警見該處位於煉油廠出入口，大車來來往往相當危險，便先將他帶上車休息。

員警隨後在老翁手腕上發現一條愛心手鍊，上面印有社福中心的電話，員警撥打電話詢問得知老翁住處，並利用該地址查詢戶籍資料，順利查出老翁身分及家屬聯絡方式，立即與其兒子聯繫。

老翁兒子表示，父親年紀大有失智情形，偶爾會趁家人外出時自己出門散步，雖然都是在住家附近走走，但有時會忘了回家的路，家人們為此特別幫他申請愛心手鍊，希望可以幫助父親平安返家，對於警方的熱心協助表達深深的感謝。

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