快訊

必勝客又在玩食物？獵奇新品「草仔龜比薩」成品照外流 網看傻：員工好可憐

想銷毀SSD硬碟…「暴力鑽洞」1圖曝光網全笑翻：潑咖啡還比較有用

新北警林口抓違章職業賭場報拆 警：屋主已僱工拆除

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市警方今年1月18日，在林口區粉寮路二段一間鐵皮建物內破獲一起職業賭博，帶回33人查辦。事後警方向新北市政府公安聯合稽查小組提報違章建築，經認定違章事實明確排拆。這個月屋主提前僱工自行拆除違章鐵皮建物，經拆除大隊於這個月18日到場確認拆除完畢。

據了解，新北市警察局靖紀小組、新北刑事警察大隊，今年1月18日接獲線報會同前往新北市林口區粉寮路二段458之3號一間鐵皮建物內，查獲由周、陳兩男所經營的職業賭場，逮捕連同賭客在內33人、查扣抽頭金1萬、賭資2萬4400元及籌碼、賭具等證物，依法送辦。

事後新北警方主動層報新北市政府公安聯合稽查小組，認定該棟是違章建築，有潛藏公共安全危機，列入優先排拆目標。這個月屋主懼於委託公家單位拆除，得負擔相關費用，提前僱工自行將違章鐵皮建物拆除，經拆除大隊於3月18日到場確認拆除完畢。

林口警分局呼籲，屋主不應將所有違章建物出租給不法分子，造成社會治安疑慮，將持續加強查緝犯罪行為，並結合「第三方警政」治安平臺，透過市府公安聯合稽查有效斷絕易生犯罪場所。

新北市警方於今年1月18日，在林口區粉寮路二段一間鐵皮建物內破獲一起職業賭博，帶回31人查辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市警方於今年1月18日，在林口區粉寮路二段一間鐵皮建物內破獲一起職業賭博，帶回31人查辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市警方於今年1月18日，在林口區粉寮路二段一間鐵皮建物內破獲一起職業賭博，帶回31人查辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市警方於今年1月18日，在林口區粉寮路二段一間鐵皮建物內破獲一起職業賭博，帶回31人查辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市警方向公安聯合稽查小組提報，認定林口區粉寮路二段是棟違章鐵皮建物排拆，這個月屋主已自行僱工拆除。記者曾伯愷／翻攝
新北市警方向公安聯合稽查小組提報，認定林口區粉寮路二段是棟違章鐵皮建物排拆，這個月屋主已自行僱工拆除。記者曾伯愷／翻攝
新北市警方向公安聯合稽查小組提報，認定林口區粉寮路二段是棟違章鐵皮建物排拆，這個月屋主已自行僱工拆除。記者曾伯愷／翻攝
新北市警方向公安聯合稽查小組提報，認定林口區粉寮路二段是棟違章鐵皮建物排拆，這個月屋主已自行僱工拆除。記者曾伯愷／翻攝
新北市警方向公安聯合稽查小組提報，認定林口區粉寮路二段是棟違章鐵皮建物排拆，這個月屋主已自行僱工拆除。記者曾伯愷／翻攝
新北市警方向公安聯合稽查小組提報，認定林口區粉寮路二段是棟違章鐵皮建物排拆，這個月屋主已自行僱工拆除。記者曾伯愷／翻攝

警察 賭博 賭場

延伸閱讀

疑精神不濟 新北男深夜猛撞台64線測速桿水泥座…命大僅輕傷

新北男大生疑酒後失控 涉虐殺學姐愛貓遭送辦

國民黨提前佈局2026 新北重中之重鎖定鄭文燦

聽障生陳忻彤繁星錄取台師大 盼以自身經驗當特教老師

相關新聞

影／台中民間救護車載患者返家闖紅燈 撞死酒駕大學生

台中市黃姓男子昨晚駕駛救護車，行經北區崇德路、太原路口時，撞上喝酒的施姓機車騎士，施因頭部受創，送醫不治，警方調查，施酒...

大學生徹夜狂飲發酒瘋 竟用椅子虐殺學姐愛貓致死

新北市動保處日前接獲陳情，去年12月8日凌晨一男大生因徹夜喝酒，竟趁學姐睡著時，偷偷把學姊養的黑貓帶回房間後用椅子虐殺，...

竊賊穿同衣3度行竊捷運超商 店長尾隨偕警逮人

台北捷運忠孝復興站萊爾富超商近日3度遭小偷行竊，順手牽羊將超商放置於門口商品架上的福袋取走，竊賊身穿同套衣服第三次上門被...

驚見9旬翁呆坐台61橋下 大車呼嘯而過…警靠手鍊助返家

桃園市大園區一名95歲楊姓老翁，昨下午獨自外出散步卻忘了回家的路，呆坐在台61線高架橋下，由於附近眾多大車出入相當危險，...

新北警林口抓違章職業賭場報拆 警：屋主已僱工拆除

新北市警方今年1月18日，在林口區粉寮路二段一間鐵皮建物內破獲一起職業賭博，帶回33人查辦。事後警方向新北市政府公安聯合...

台中重畫區成「翹孤輪」炫技場地 網酸：是參加國慶進場？

台中市南屯區13期重畫區日前有至少7名男女闖入，分別騎乘機車以翹孤輪、雙載如馬戲團般模樣，甚至還一字排開炫技，有民眾將影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。