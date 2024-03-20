新北警林口抓違章職業賭場報拆 警：屋主已僱工拆除

新北市警方今年1月18日，在林口區粉寮路二段一間鐵皮建物內破獲一起職業賭博，帶回33人查辦。事後警方向新北市政府公安聯合稽查小組提報違章建築，經認定違章事實明確排拆。這個月屋主提前僱工自行拆除違章鐵皮建物，經拆除大隊於這個月18日到場確認拆除完畢。

據了解，新北市警察局靖紀小組、新北刑事警察大隊，今年1月18日接獲線報會同前往新北市林口區粉寮路二段458之3號一間鐵皮建物內，查獲由周、陳兩男所經營的職業賭場，逮捕連同賭客在內33人、查扣抽頭金1萬、賭資2萬4400元及籌碼、賭具等證物，依法送辦。

事後新北警方主動層報新北市政府公安聯合稽查小組，認定該棟是違章建築，有潛藏公共安全危機，列入優先排拆目標。這個月屋主懼於委託公家單位拆除，得負擔相關費用，提前僱工自行將違章鐵皮建物拆除，經拆除大隊於3月18日到場確認拆除完畢。

林口警分局呼籲，屋主不應將所有違章建物出租給不法分子，造成社會治安疑慮，將持續加強查緝犯罪行為，並結合「第三方警政」治安平臺，透過市府公安聯合稽查有效斷絕易生犯罪場所。