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通緝犯藏躲10年 因騎Ubike疾駛路口遭警攔逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

程姓男子2013年因案判刑5年多，他未依規定報到入監服刑獄，四處藏躲10年，這個月16日上午卻因騎乘Ubike，疾駛穿過新北市新莊區後港一街路口，被保大員警攔下盤查，發現他是通緝犯帶回查辦，警詢後依法解送歸案。

據了解，程姓男子（63歲）2013年10月因涉及一起營利姦淫猥褻，被法院判刑5年5個月徒刑。程男沒有依規定報到入監服刑而是四處藏躲。為躲避警方查緝他居無定所，出入不但盡量搭乘共享自行車，也會購買「1200通勤月票」搭乘大眾運輸交通工具代步。就這樣程男小心翼翼藏躲10年，不料還是被警方查獲逮捕。

這個月16日上午近10時許，程男騎乘一輛Ubike未察看路口狀況，便從新北市新莊區後港一街94巷口疾駛而過。新北保安大隊第一中隊霹靂小組員警巡經見到，趨前攔下勸導注意騎車安全，沒想到程男神情緊張、全身發抖，還自動念出一串身分證字號。

員警一見便知異樣，經使用警用電腦輸入所報身分證字號，畫面跳出照片與程男根本不相符，程男才支吾坦承謊報其兄長證號，如實說出自己被通緝身分，果然員警一查，程男因案被發布10年通緝，一併帶回查辦，警詢後依法解送歸案。

程男因案被通緝10年，卻因騎乘Ubike疾駛經過新北市新莊區後港一街路口，被保大警攔下查獲，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
程男因案被通緝10年，卻因騎乘Ubike疾駛經過新北市新莊區後港一街路口，被保大警攔下查獲，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
程男因案被通緝10年，卻因騎乘Ubike疾駛經過新北市新莊區後港一街路口，被保大警攔下查獲，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
程男因案被通緝10年，卻因騎乘Ubike疾駛經過新北市新莊區後港一街路口，被保大警攔下查獲，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
程男因案被通緝10年，卻因騎乘Ubike疾駛經過新北市新莊區後港一街路口，被保大警攔下查獲，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
程男因案被通緝10年，卻因騎乘Ubike疾駛經過新北市新莊區後港一街路口，被保大警攔下查獲，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝

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