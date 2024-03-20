台9線暗夜車禍 男子遭機車撞倒再被汽車輾過…當場死亡

台9線222.1公里處花蓮縣鳳林鎮公路公園段北上車道，昨晚發生一起死亡車禍，田姓行人與機車發生碰撞後倒地，不幸再被後方駛來的汽車輾過，臟器外露當場死亡。警方調查，汽、機車駕駛均未酒駕，正釐清事故原因。

這起車禍發生在19日晚間10時41分，當時27歲徐姓男子騎機車沿台9線往北行駛，與身著深色衣服走在路上的59歲田姓男子發生碰撞，雙方都倒地，田不巧倒臥外側車道，被58歲簡姓男子駕駛的汽車輾過，田傷重當場死亡，徐姓機車騎士頭部、四肢多處撕裂傷，由消防人員送醫救治。

警方初步調查，汽、機車都沒有酒駕，但當時下雨，視線不良，初步懷疑是駕駛未注意車前與道路狀況，因事故地點沒有監視器，車輛也沒有行車記錄器，正釐清事故發生的原因。