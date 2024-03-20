賴清德春節發紅包 台南男隨身攜帶摺疊刀、警棍挨罰

台南黃姓男子今年2月10日（大年初一）下午4時40分，副總統賴清德安平宮廟發放紅包期間，經安檢人員門禁安檢時，主動告知隨身背包內有摺疊刀、伸縮警棍各1把，並交付在場安檢人員，經聯繫警方到場查處，他自稱是防身用，法官認他無正當理由攜帶具有殺傷力器械處罰鍰1萬元。

警方調查，執行副總統春節宮廟發放紅包特種警衛勤務期間，黃行經該處時，經在場安檢人員門禁安檢時，詢問他有無攜帶違禁品，當下主動告知他所攜隨身背包內有摺疊刀、伸縮警棍各1把，並交付在場安檢人員。

經安檢人員聯繫警方到場查處，現場扣押該批器械。黃辯稱，攜帶摺疊刀、伸縮警棍是為防身用。

法官認為，扣案摺疊刀為金屬製品，刀鋒成尖銳狀，倘發生衝突使用，當有成傷或致死可能，為對他人生命、身體安全構成威脅的器械，足認具殺傷力，另扣案伸縮警棍1支，是經主管機關公告查禁器械，黃既未依規定申請許可，自不得持有該查禁物。

法官表示，黃辯稱防身用，難認有其正當理由，且依社會秩序維護法規定，從一重處罰。同時，審酌黃違犯情節及年齡智識等一切情狀，量處罰鍰1萬元。