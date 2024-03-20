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嚇死！大安民宅2樓塌陷 北市凌晨拆完：不影響鄰房安全

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市大安區文昌街一處現況無人住的民宅，昨天晚間10點32分，突然傳出二樓樓地板倒塌意外，塌陷與巨響嚇壞附近不少民眾，還好無人傷。北市府第一時間已經在晚間11點40分成立現場前進指揮所，並由建築師公會確認結構安全，經查，因屬獨立建物，不會影響二側鄰房結構安全。

北市府表示，相關單位今天凌晨3時50分，已經完成建物階段性拆除，道路完成清除磚塊廢棄物，交通恢復正常通行，前進指揮所撤除，後續交建管處處理並追究建物所有權人違反建築法責任。

北市府是在昨天晚間10點32分接獲報案，指大安區文昌街245號建物地板坍塌事件，前往現場勘查，發現建築為一棟2層樓建築物，確認地上二層無使用執照建築物，無人居住，2樓樓地板坍塌，已拉起封鎖線，無疏散、無救出，無人受困受傷，有壓到6輛機車。北市府在晚間23時40分成立現場前進指揮所。

市府表示，建管處立即派員到現場勘查，並請建築師公會派員至現場協助確認結構安全。經查現況疑似建物年久失修，造成構造物崩壞，但因係獨立建物，不會影響二側鄰房結構安全。

北市大安區文昌街19日深夜10點多突然傳出巨響，一戶老舊公寓2樓牆面、地板全倒塌，嚇壞不少民眾，建管處也立即派員到現場了解情況。記者洪子凱／翻攝
北市大安區文昌街19日深夜10點多突然傳出巨響，一戶老舊公寓2樓牆面、地板全倒塌，嚇壞不少民眾，建管處也立即派員到現場了解情況。記者洪子凱／翻攝

北市 廢棄物 建築師

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