快訊

17年來首升息…日本終結負利率政策 日圓兌美元不升反貶

高雄15區空汙預警！廢棄物場暗夜悶燒8小時 臭氣沖天惹火在地人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄15區空汙預警！廢棄物掩埋場暗夜悶燒8小時 臭氣沖天惹火在地人

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

搭配現場重型機具開挖，消防員在惡臭、烈焰環境下，不斷灌水滅火。記者古和純／翻攝
搭配現場重型機具開挖，消防員在惡臭、烈焰環境下，不斷灌水滅火。記者古和純／翻攝

高雄岡山位在華崗路上的廢棄物掩埋場，昨晚接近7時許，有民眾發現該區濃煙直竄天際，隨即通報警消；高市消防局調動至少21車39人及義消2人前往灌救，但火勢隨北風助燃，直至今晨3時19分許撲滅，據傳，該區因長年發生「廢棄物火警」飄散惡臭空汙引發民怨，不少人要求市府應拿出魄力祭出重罰。

「初估燃燒面積500平方公尺！」消防局指出，消防員抵達現場時，濃煙密布且惡臭難聞，掩埋場廢棄物已冒出熊熊烈焰，原本調派15車25人前往灌救，但該區廢棄物掩埋場又深又廣，火勢不斷竄燒不易撲滅，消防局持續增補人力前往支援，耗時8個多小時才完全撲滅火勢。

適逢大陸冷氣團來襲，廢棄物燃燒的惡臭隨著北風往南飄散，高市環保局不敢大意，針對下風處如燕巢至林園等15區作空汙預警，並根據微型感測器在臉書上更新空汙資訊，提醒民眾避免外出。

由於，華崗路掩埋場長年發生廢棄物火警，已讓附近居民怨聲載道，昨晚該區再次發生大火，臉書在地社團湧現網友們留言，「懷疑是故意放火」、「堆久久一次燒完，頂多被罰小錢，跟處理那些廢棄物的錢，比起來少太多」、「一下車，馬上聞到臭味了😑一個無法形容的味道」、「這個要重罰，不僅污染空氣，消防車群佈線封路影響交通，害我繞小路被狗追」、「政府到底有沒有在罰錢？」

網友對岡山廢棄物火警留言批評。圖／取自臉書社團我是岡山人（北高雄）
網友對岡山廢棄物火警留言批評。圖／取自臉書社團我是岡山人（北高雄）
搭配現場重型機具開挖，消防員在惡臭、烈焰環境下，不斷灌水滅火。記者古和純／翻攝
搭配現場重型機具開挖，消防員在惡臭、烈焰環境下，不斷灌水滅火。記者古和純／翻攝
高市消防局派出大批人車前往灌水滅火。記者古和純／翻攝
高市消防局派出大批人車前往灌水滅火。記者古和純／翻攝
高市消防局派出大批人車前往灌水滅火。記者古和純／翻攝
高市消防局派出大批人車前往灌水滅火。記者古和純／翻攝
高雄岡山區發生火警，預估影響區域為岡山、燕巢、大社、楠梓、仁武、鳥松、鳳山、三民、左營、小港、前鎮等15區。圖／取自高雄市環保局臉書
高雄岡山區發生火警，預估影響區域為岡山、燕巢、大社、楠梓、仁武、鳥松、鳳山、三民、左營、小港、前鎮等15區。圖／取自高雄市環保局臉書

岡山 廢棄物 空汙 高雄市

延伸閱讀

高雄「這11區」小心空汙 廢棄物掩埋場暗夜冒火光恐飄異味

竹市香山農地淪濫倒廢棄物天堂 市府成立追責小組

智慧城市展21日高雄登場 展示淨零碳排解決方案

環保終身成就獎！謝和霖關注廢棄物 吳麗慧著重教育

相關新聞

北市大安區民宅「超誇張崩塌」 警通知屋主...得知：近8年無人使用

台北市大安區文昌街一棟二層樓民宅，昨天晚上10點半傳出樓層倒塌意外，該棟建築物二樓地板應聲大面積崩塌，直接垂到一樓，場面...

高雄15區空汙預警！廢棄物掩埋場暗夜悶燒8小時 臭氣沖天惹火在地人

高雄岡山位在華崗路上的廢棄物掩埋場，昨晚接近7時許，有民眾發現該區濃煙直竄天際，隨即通報警消；高市消防局調動至少21車3...

影／台南市林百貨大樓磁磚突掉落 砸中路旁停放轎車

台南市中西區林百貨大樓，今天晚上約8點40分發生磁磚脫落，大批磁磚掉落路面，部分磁磚砸中停放路邊一輛轎車，車上沒有人。警方...

影／閃避不及撞貨車…轎車「擠成團」變廢鐵 受困男被救出時已死亡

國道3號台南烏山頭段傍晚發生一起死亡車禍，1輛載著修剪後樹木枝幹的大貨車，疑因機械故障，失控從外側車道滑行到內側，撞上中...

北市大安區民宅整棟塌陷 建管處：已請建築師公會現勘

北市大安區文昌街19日深夜10點多突然傳出巨響，嚇壞不少民眾，出來一看發現一個老舊公寓2樓牆面、地板全倒塌，消防局獲報後...

市定古蹟出事！林百貨雨遮板表層混凝土崩落 初判肇因於熱脹冷縮

台南舊城區林百貨今晚發生疑似5樓屋簷大量磁磚掉落，損及下方1輛自小客車，無人受傷；市府初步調查，掉落部分非磁磚，而是雨遮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。