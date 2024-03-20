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高雄15區空汙預警！廢棄物掩埋場暗夜悶燒8小時 臭氣沖天惹火在地人
高雄岡山位在華崗路上的廢棄物掩埋場，昨晚接近7時許，有民眾發現該區濃煙直竄天際，隨即通報警消；高市消防局調動至少21車39人及義消2人前往灌救，但火勢隨北風助燃，直至今晨3時19分許撲滅，據傳，該區因長年發生「廢棄物火警」飄散惡臭空汙引發民怨，不少人要求市府應拿出魄力祭出重罰。
「初估燃燒面積500平方公尺！」消防局指出，消防員抵達現場時，濃煙密布且惡臭難聞，掩埋場廢棄物已冒出熊熊烈焰，原本調派15車25人前往灌救，但該區廢棄物掩埋場又深又廣，火勢不斷竄燒不易撲滅，消防局持續增補人力前往支援，耗時8個多小時才完全撲滅火勢。
適逢大陸冷氣團來襲，廢棄物燃燒的惡臭隨著北風往南飄散，高市環保局不敢大意，針對下風處如燕巢至林園等15區作空汙預警，並根據微型感測器在臉書上更新空汙資訊，提醒民眾避免外出。
由於，華崗路掩埋場長年發生廢棄物火警，已讓附近居民怨聲載道，昨晚該區再次發生大火，臉書在地社團湧現網友們留言，「懷疑是故意放火」、「堆久久一次燒完，頂多被罰小錢，跟處理那些廢棄物的錢，比起來少太多」、「一下車，馬上聞到臭味了😑一個無法形容的味道」、「這個要重罰，不僅污染空氣，消防車群佈線封路影響交通，害我繞小路被狗追」、「政府到底有沒有在罰錢？」
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