小琉球台灣盃自由潛水深度賽 男選手傷肺咳血幸無礙

在屏東小琉球舉行為期3天的台灣盃自由潛水深度賽，今天上午進行深度賽，28歲賴姓選手下潛至50公尺時，因氣壓變化造成肺部氣壓傷，他向海中戒護人員示意咳血身體不適，由工作人員帶至水面，由具備EMT-P資格的醫療組員處置，請119後送琉球鄉衛生所，再搭船轉送東港安泰醫院，經檢查身體狀況穩定無大礙。

主辦的台灣自由潛水發展協會表示，賴姓選手所受的傷為肺部氣壓傷，因器官收縮變化造成出血受傷；自由潛水為一口氣屏息下潛的運動，人體空腔（在肺部包括肺臟、支氣管等）會因為水壓關係而收縮變化，氣壓傷即為壓力變化導致的傷害。