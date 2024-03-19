小琉球台灣盃自由潛水深度賽 男選手傷肺咳血幸無礙
在屏東小琉球舉行為期3天的台灣盃自由潛水深度賽，今天上午進行深度賽，28歲賴姓選手下潛至50公尺時，因氣壓變化造成肺部氣壓傷，他向海中戒護人員示意咳血身體不適，由工作人員帶至水面，由具備EMT-P資格的醫療組員處置，請119後送琉球鄉衛生所，再搭船轉送東港安泰醫院，經檢查身體狀況穩定無大礙。
主辦的台灣自由潛水發展協會表示，賴姓選手所受的傷為肺部氣壓傷，因器官收縮變化造成出血受傷；自由潛水為一口氣屏息下潛的運動，人體空腔（在肺部包括肺臟、支氣管等）會因為水壓關係而收縮變化，氣壓傷即為壓力變化導致的傷害。
協會說，自由潛水運動傷害發生的原因有各種可能，不是自由潛水必然會受傷，與所有運動一樣，選手不論是潛水技術上、生理上（身體疲勞）或心理上的問題，都有可能稍有不慎就發生傷害，目前尚不能判斷賴姓選手傷害發生的主因；深度自由潛水有一定技術門檻，選手報名也繳健康聲明書，經審核通過才准參加，賽前還再次確認身體狀況。
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