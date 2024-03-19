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豐原8旬嬤走失家屬急 警po「這群組」22.6萬網友集氣成功了

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市豐原區85歲呂姓婦人昨走失，警方調閱監視器，並在擁有22.6萬網友的臉書社群「豐原好康聯盟社團」發文，熱心網友當晚提供關鍵線索，順利找到呂婦，家屬更致電淚謝網友。圖／讀者提供
台中市豐原區85歲呂姓婦人昨走失，警方調閱監視器，並在擁有22.6萬網友的臉書社群「豐原好康聯盟社團」發文，熱心網友當晚提供關鍵線索，順利找到呂婦，家屬更致電淚謝網友。圖／讀者提供

昨天中午，台中市豐原區85歲呂姓婦人推著回收物品外出變賣卻迷途，家屬晚間未見婦人身影，心急報警。警方調閱沿線監視器影像，並在有22.6萬網友的臉書社群「豐原好康聯盟社團」發文，熱心網友當晚提供關鍵線索，順利在土地公廟前找到呂婦，送返回家。

昨天下午1點多，85歲呂姓婦人推著推車，外出變賣回收物，晚間7點多仍未歸，呂姓婦人的媳婦心急到豐原警分局頂街派出所報案，描述婆婆外出超過8小時未歸，親友皆出動尋找未果，轉請求警方協助。

警方立即調閱沿線監視器影像，確認呂婦行走軌跡，並在豐原在地知名臉書社團「豐原好康聯盟社團」貼文，發動網路社群力量，請22.6萬名在地網友幫忙協尋。

當晚10點多，呂婦家人接到網友來電，描述在神岡區豐洲路一帶有看見特徵相符的婦人，警方掌握此關鍵線索，立即派遣巡佐劉洸華、警員黃信龍前往尋找，最後在豐洲路巷弄內的後壁厝福德祠找到呂婦。

疲憊不堪的呂婦向警方說，迷失方向在附近不斷繞圈子，口渴難耐才到廟裡找水喝，員警立即提供飲用水，並將呂婦載返派出所，通知家屬。

家屬感謝警方的熱心協助，更在派出所回電給熱心提供重要線索的網友，當下喜極而泣透過話筒表達感謝之意。

豐原分局今年1、2月份共尋獲34名失蹤人口，其中，失智長者共計3名，分局長林大為呼籲，家中如有年長者，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，倘若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身分並聯繫家屬，避免危險發生。

台中市豐原區85歲呂姓婦人昨走失，警方調閱監視器，並在擁有22.6萬網友的臉書社群「豐原好康聯盟社團」發文，熱心網友當晚提供關鍵線索，順利找到呂婦，家屬更致電淚謝網友。圖／讀者提供
台中市豐原區85歲呂姓婦人昨走失，警方調閱監視器，並在擁有22.6萬網友的臉書社群「豐原好康聯盟社團」發文，熱心網友當晚提供關鍵線索，順利找到呂婦，家屬更致電淚謝網友。圖／讀者提供
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監視器 社群

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