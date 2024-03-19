遲未到案又大鬧速食店 通緝犯弄巧成拙「報警抓自己」
沈姓男子日前在台北市中山區某速食店點餐時，認店員服務態度不佳，想拿手機拍照客訴遭阻，報警處理，員警到場後卻發現，沈男因涉侵占等罪已遭判刑，卻遲未到案執行，遭通緝在案，當場逮捕沈男，詢後將其解送歸案。
警方調查，50歲沈男3月9日上午11時許到中山區連鎖速食店「摩斯漢堡」，操作自助點餐機時請店員協助，但認為店員服務態度不好，拿出手機作勢拍攝店員，揚言向上客訴，遭店員阻擋，沈男便報警處理。
轄區大直派出所員警到場後，釐清狀況同時初查現場人員身分，意外發現沈男3月6日甫因案遭新北地檢署通緝，立刻依法逮捕沈男，帶返偵詢後依法將沈男解送歸案。
據悉，沈男曾涉多起竊盜、侵占案，被逮捕時仍當場傻眼，事後表示沒住在戶籍地，沒接獲相關司法文書，完全不知道自己被通緝，沒想到竟「報警抓自己」。
判決指出，沈男2020年6月4日在台北捷運圓山站內拾獲邱姓女子遺失的信用卡，據為己有後上網盜刷近千元，又在新北市14個超商盜刷消費共7000元，案經銀行及邱女提告，新北市警方將沈男追查到案，沈男坦承犯行，新北地院審理後，依侵占遺失物、行使偽造準私文書、以不正方法由收費設備得利等罪判其徒刑4月。
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