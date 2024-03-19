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女友租處留宿陌生男 高雄男醋桶打翻出拳打死女友

聯合報／ 記者張議晨林保光／高雄即時報導

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

高雄于姓男子去年10月到吳姓女友租屋處找人，發現吳女屋內留宿一名陌生男子，于男吃醋當場痛毆兩人，男子離開後，于男繼續出拳痛打吳女，見吳女倒地後才倉皇離去，吳女送醫後急救10天死亡，雄檢今偵結，依殺人罪嫌起訴于男，適用國民法官法審判。

于姓男子（40歲）與吳女（23歲）是男女朋友，案發前兩人常發生口角，去年10月3日上午10時許，于和陳姓友人到吳女位於苓雅區的租屋處，于看到房內還有另名男子，質疑吳女出軌，對兩人拳打腳踢。

該名男子遭毆後先行離開，留下吳女與于男、陳男在場，于不滿吳女出軌，在房內繼續痛毆吳女，導致吳女頭部等處受傷，吳女倒地昏迷後，于男卻未將吳女送醫，下樓與陳男開車逃離。

陳男擔心吳女傷勢，偷偷聯繫吳女閨密趕到現場，閨密到場後，發現大門未關，吳女則受傷倒在客廳不省人事，趕緊報警，將吳女送醫急救。

警方調閱相關監錄系統畫面，經閨密認出于姓男子，警方並發現于乘藍色轎車逃離，立即追查于的去向，同月4日上午11時15分，警方在台南市府平路拘提于男到案。

于被捕後避重就輕，只提及雙方最近常口角，未說明為什麼事吵架，因他曾涉妨害秩序罪、公共危險罪合併判刑7月，得易科罰金，其中妨害秩序罪刑期已執行完畢，還剩4個月殘刑，雄檢因他再涉殺人未遂罪，直接將他發監執行。

吳女經急救後，10天後仍因傷重不治，檢方認為，于男痛毆吳女時，還辱罵吳女「去死一死」，且當時陳男詢問是否要將吳女送醫時，還被于男制止，認定他有殺人不確定故意，今偵結將于男起訴，移審後法院裁定羈押。

至於在場的陳姓友人，檢方認為陳男當時雖在場，但當時曾規勸于男停手，並於離開現場後，私下通知吳女閨密到場，審酌陳男無毆打吳女動機及必要，無證據可證明陳男友參與行凶，處分不起訴。

出軌 國民法官 殺人

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