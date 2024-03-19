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知己變身竊賊 「蘭癡」廚師買不到特有種蘭花竟用偷的

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

林姓男子夥同李姓友人，上月底到台南麻豆區一處蘭園偷走50株蘭花，警方經半月追緝將人逮捕。記者莊曜聰／攝影
林姓男子夥同李姓友人，上月底到台南麻豆區一處蘭園偷走50株蘭花，警方經半月追緝將人逮捕。記者莊曜聰／攝影

台南市麻豆區一處蘭園2月底遭逢竊案，有50株用來育種或園主珍藏的蘭花遭竊，損失逾百萬元，由於顏姓園主去年底過世，又遭逢此事，家屬都相當難過，轄區麻豆警方經半月時間調查，鎖定家住宜蘭的57歲林姓男子，昨日北上逮人，並在一處廢棄工寮搜出被偷的蘭花，通知家屬指認，一看才發現竟是常到蘭園的熟人。

據了解，57歲林姓男子，平日消遣就是收集蘭花，有空時還會南下拜訪蘭園，因此與台南麻豆一位顏姓蘭園主人認識，顏男培育蘭花外銷，曾多次拿下世界蘭花冠軍，但不幸於去年底過世，林男多次到蘭園參觀，誇讚顏男培育技術，兩人因此熟識，沒想到林男因買花不成，竟起賊心。

林男因喜愛蘭花，在宜蘭租屋養蘭，曾多次向顏男「交關」買花，對其培育的特有種蘭花起了興趣，並開價要向顏男買花，卻遭到拒絕，林男並未死心，在得知顏男過世後，今年還多次南下拜訪，又提出買蘭種要求仍被拒絕，家屬好心還送花安撫。

沒想到幾天後林男夥同在藝品店上班的友人，開了5小時車南下，趁著四下無人進入蘭園，因之前早已熟悉，1小時左右就將50株蘭花悉數抱走，為了避風頭，把蘭花放到偏僻的廢棄工寮，警方找上他時，還想聲東擊西，要將員警到另處蘭園，最後仍被識破。

家屬到警局認領蘭花，發現竟是顏男生前熟人所為，都相當驚訝，所幸所有蘭花都找回，留住顏男心血，警方訊後依加重竊盜罪送辦。

林男把蘭花放在廢棄工寮外。記者莊曜聰翻攝
林男把蘭花放在廢棄工寮外。記者莊曜聰翻攝
林男從宜蘭南下偷花，得手後藏在一偏僻的處廢棄工寮。記者莊曜聰翻攝
林男從宜蘭南下偷花，得手後藏在一偏僻的處廢棄工寮。記者莊曜聰翻攝
當廚師的林男與在藝品店上班的友人開著小貨車南下，後座全部拆掉，就是為了偷花。記者莊曜聰／翻攝
當廚師的林男與在藝品店上班的友人開著小貨車南下，後座全部拆掉，就是為了偷花。記者莊曜聰／翻攝

台南 宜蘭 竊盜

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