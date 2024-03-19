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國中生意外墜樓送醫 張善政：依校園霸凌防制準則調查清楚

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢某國中16日舉行親職教育活動日，1名8年級生擔任資源回收工作，與同校學生發生爭執於前往教室收拾物品途中，於5樓墜樓後送醫開刀。桃園市長張善政昨晚前往探訪表達關心，學生目前在加護病房觀察，未來會持續追蹤狀況。

張善政昨深夜臉書發文說，在事發後校方第一時間校安通報，校長、輔導主任、專輔教師及導師都陪同家長至醫院，教育局也立刻派員關心協助。除教育局已介入了解狀況，警察局少年隊也會提供協助。

張說，校方務必盡速依照「校園霸凌防制準則」釐清這起事件的前因後果，是否肇因於其他學生的偏差行為，一定要盡快水落石出。

張表示，受傷同學的父母告訴他，孩子很善良，他們只有一個訴求，希望可以調查清楚究竟為何墜樓？他保證絕對會調查清楚此事的真相，所有的監視器畫面都將保留並接受仔細的調閱。

張說，已責成相關局處立刻作出處置，未來他會持續追蹤此案的後續狀況。學生還在為自己奮戰，也希望家長保重身體，一起為孩子加油打氣，期盼早日度過難關。

教育局表示，將持續追蹤，督導學校對學生關懷及輔導，並今日上午與警察局少年隊入校教育及預防宣導，以營造友善、健康及安全的校園學習環境。

至於網傳學生被霸凌，教育局說，學校確實有幾個比較調皮搗蛋、互相捉弄的學生，但先前沒有接獲霸凌的投訴，目前已組成調查小組啟動調查。

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桃園中壢某國中16日1名8年級生擔任資源回收工作，於5樓墜樓後送醫開刀。桃園市長張善政昨晚10時30分許前往探訪向家長表達關心，學生目前在加護病房觀察，未來會持續追蹤狀況。圖／翻攝自張善政臉書
桃園中壢某國中16日1名8年級生擔任資源回收工作，於5樓墜樓後送醫開刀。桃園市長張善政昨晚10時30分許前往探訪向家長表達關心，學生目前在加護病房觀察，未來會持續追蹤狀況。圖／翻攝自張善政臉書

教育局 霸凌

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