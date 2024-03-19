國一南向五股路段3車事故 釀1車翻覆3人受傷
張姓男子昨凌晨開車行經國一南向五股路段，疑因變換車道不慎，碰撞陳男駕駛汽車，張男失控撞護欄翻覆，陳男人車則臨停於外側車道，不料，被後方另輛邱男駕駛汽車衝撞，造成現場3車事故3人受傷送醫無大礙，事故駕駛皆無酒駕，肇事原因待查。
據了解，張姓男子（25歲）昨天凌晨零時18分左右，開車行經國一南向33.4公里五股路段。張男疑因從外側輔助車道變換車道不當，碰撞由陳姓男子（40歲）所駕駛的汽車。肇事後張男人車失控先撞擊外側護欄，再往左衝撞內側護欄，隨後翻覆於內側車道上。
陳男車輛遭撞緩靠停於外側車道，不料，後方邱姓男子（35歲）所駕駛的汽車，未注意車前狀況閃避不及從後碰撞，造成張男臉部及手腳擦挫傷，張男車上乘客劉女（25歲）嘴巴擦挫傷，邱男則胸悶、脖子及左手擦挫傷，緊急協助3人送醫急救後，所幸皆無大礙。事故3車駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
國道警呼，籲駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。
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