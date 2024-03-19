5歲童寒風中發抖找媽媽 北投暖警奶爸抱起男童助母子團圓

台北市一名5歲男童，睡醒後找不到媽媽，獨自跑出家，在寒風中瑟瑟發抖、泣不成聲，北投分局光明派出所副所長賴星光、警員章庭瑋，獲報到場，抱起男童、添加圍巾，帶回派出所，並成功聯繫男童母親接回。

北投警方指出，5歲男童日前在寒流期間，衣著單薄站在溫泉路上瑟瑟發抖、泣不成聲表示「要找媽媽...」幸好熱心民眾幫他披上外套並報警求助。光明派出所副所長賴星光、警員章庭瑋獲報到場，賴身為人父，抱起男童安撫情緒，擔心男童受凍，不斷以手掌摩擦宥宥的背部取暖，章則是卸下身上的圍巾，幫男童圍上，回到派出所後，也提供熱飲給男童。

警方一邊安撫男童情緒，同時循線聯繫男童母親，男童母親接獲來電稱，上午短暫出門買菜，當時詢問男童是否一起出門，但男童稱要繼續睡覺，沒想到，男童卻自己離開家中找，家人發現男童不在家，急得像熱鍋上的螞蟻，幸好警方協助尋獲。男童家屬接回男童，也感謝警方熱心協助。