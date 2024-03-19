影／物流車恍神撞分隔島 小黃慘追撞一度釀車道封閉

台中陳姓物流司機今凌晨12點多駕駛1輛貨車疑似恍神，開車過程一路偏移車道，並直接撞上路中央分隔島後翻車，導致後方1輛計程車反應不及追撞，由於案發現場就在台中第三分局正前方，警方聽見巨響立即查看，陳男酒測值為0，追撞的張姓計程車駕駛也未受傷。

台中第三分局初步調查，陳男（33歲）今凌晨12點多送貨途中行經南區復興路、學府路口，原本沿著內側車道直行，靠近路口時卻不明原因偏移，還直接撞上分隔島後翻覆，整輛車身側躺路馬路上，就連路燈、監視器也被撞毀。

當時張姓男子駕駛1輛計程車在後，因陳男翻車後隨即遭波及追撞，造成計程車車頭也嚴重毀損，私所幸張姓駕駛沒有受傷，而陳男自撞後腳部有受傷。

加上案發地點就在台中第三分局正前方，值班警員聽見撞擊巨響立刻查看，並對肇事的陳男施以呼氣酒測值為0，陳則說當時開車分心、恍神才不慎肇事。