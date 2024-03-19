台中人注意！台74北屯崇德今晚起封3天 每日封閉8小時
高速公路局辦理台74線快速道路銜接國道一號大雅交流道工程，今晚起連續3天封台74線14k+500~17k+700（北屯二至崇德間）東西雙向主線全部車道，同步封閉台74線西行向潭子入口匝道、東行向北屯一入口匝道，封閉時間是每晚9時30分至隔天清晨5時30分，警方提醒用路人提早改道。
第五警分局表示，因應台74線14K+500~17K+700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道封閉，交通維持管制期間請用路人體諒配合行經此路段小心慢行，施工封閉期間原行駛於台74線主線的車輛改道路線：
一、 西行向：請提前於潭子、崇德出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經由西行向北屯二入口匝道重新進入快速道路。
二、 東行向：請提前於西屯三、北屯一及北屯二出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經東行向崇德入口匝道重新進入快速道路。
三、 用路人可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。
第五警分局長劉其賢說，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，並持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全；籲請用路人配合相關交維措施及遵行方向、提早改道，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。
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