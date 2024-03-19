防範墓地火警 嘉市消防局首次空拍機科技執法
清明節將至，有鑑歷年公墓雜草火警層出不窮，嘉義市消防局為防範民眾掃墓時用火不慎而引發森林火災，今年特別使用空拍機進行公墓巡查；利用無人機進行科技執法、隨時監控，呼籲民眾切記不要引火燃燒雜草等違法行為，以免釀成災害並違反相關規定而受罰。
市消防局規畫於今年3月30、31日及4月3、4、5日每日從卜午8點到下午3點，針對市區墓地執行「清明節墓地警戒宣導」勤務，加強宣導民眾掃墓安全觀念，提醒掃墓民眾需應避免用火，以功代金、以米代金做功德，既環保又安全。
市消防局表示，除了維持以往墓地駐點的警戒宣導外，希望藉由無人機科技執法的輔助，將今年墓地雜草火警，降到最低。任意引火燃燒墓地雜草，將依消防法第14第1項及41條規定裁罰，若因而致生公共危險，可能觸犯刑法第175條放火罪，可處1年以上7年以下有期徒刑。若涉及違反空氣汙染，由環保局裁處。
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