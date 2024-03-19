兒盟接受執行長白麗芳卸任「驚懼交加導致荒腔走板」
由兒福聯盟轉介照顧的保母將一歲男童凌虐致死，輿論持續延燒。兒盟執行長白麗芳前天致信兒盟員工表示董事會要求她卸職，引發逾百名員工發動內部連署「請把白麗芳執行長還給兒盟」，更有人留言痛批董事會提油救火，點名董事長林志嘉才該請辭。兒盟董事昨上午與主管舉行會議，會後發布聲明表示，此事的公關處理因驚懼交加導致「荒腔走板」，董事會已接受白麗芳卸任執行長的申請，並邀請前執行長陳麗如共同加入專案小組，幫助兒盟在調查期間協助穩定各項服務進行。
白麗芳辭去執行長一職的消息傳出後，兒盟基層氣氛低迷、一片憤慨。有兒盟人發起「請把白麗芳執行長還給兒盟」內部連署，連署在昨天中午關閉前，已有破200名兒盟人連署，等於逾半兒盟員工參與連署。連署指出，董事會臨時撤換執行長的行為，不免讓人感到無措與灰心，更讓人動搖基本信念，「這個組織並不是可以保護員工的組織。」不少留言痛批董事會提油救火，更有人點名日前失言的兒盟董事長林志嘉才該請辭。
白麗芳在內部信中寫道，因董事會認為她「媒體危機處理不妥」，要求她卸下職務。但兒盟的聲明則稱是「兒盟董事會已接受白麗芳執行長卸任之申請」。兒盟資源發展處品牌經理王定正表示，卸任執行長是董事會和白麗芳共同做成的決議。白麗芳是本案的關鍵訊息人，也是資深社工，董事會邀請她加入事件檢討小組，共同討論改善計畫。
兒盟的聲明也提到，經歷這起兒虐致死案，讓兒盟夥伴驚懼交加；「上週在慌亂中開始接到各界提問，導致對外說明一度荒腔走板，進而引發兒盟正當性受大眾質疑。」但此一說法也引發外界質疑，兒盟依舊把責任推給「媒體危機處理不妥」，而非歸咎於內部組織。
據悉，兒盟第二屆勞工代表15日曾發信給董事會，提醒董事會臨時換將只會讓外界認為兒盟敷衍了事、找代罪羔羊墊背，沒有展現改革的決心和勇氣，「願意承擔責任及做實事的主管更應成為兒盟同仁的支柱，而非平息社會風波之犧牲品。」同時要求董事會完善保護員工措施、檢視員工不合理工作量、加強要求政府修改不合理作業程序及制度，以及加強對民眾對話，讓兒盟社工專業被看見。但最終董事會仍做出決議。
對於內部連署要求慰留白麗芳、林志嘉下台負責，王定正指出，目前董事會做成的決議一如聲明，若有進度會再發布。截稿前記者致電林志嘉，未獲回應。
兒盟也指出，衛福部15日召集檢討會議，指示兒盟於10日內提交檢討報告。為確保檢討報告完整呈現事實，兒盟董事會推派具有法律及社工背景的董事賴月蜜召集事件檢討小組，以「可協助釐清事實」為標準，邀請外部專家及業務相關部門同仁及主管等成員加入，盡力完善25日呈交予部會的材料。「兒盟與每一位夥伴站在一起」，等待司法釐清真相。對於辜負社會大眾的期待，兒盟也會持續檢討，並將提出明確的改革計畫。
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