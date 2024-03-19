兒盟接受執行長白麗芳卸任「驚懼交加導致荒腔走板」

由兒福聯盟轉介照顧的保母將一歲男童凌虐致死，輿論持續延燒。兒盟執行長白麗芳前天致信兒盟員工表示董事會要求她卸職，引發逾百名員工發動內部連署「請把白麗芳執行長還給兒盟」，更有人留言痛批董事會提油救火，點名董事長林志嘉才該請辭。兒盟董事昨上午與主管舉行會議，會後發布聲明表示，此事的公關處理因驚懼交加導致「荒腔走板」，董事會已接受白麗芳卸任執行長的申請，並邀請前執行長陳麗如共同加入專案小組，幫助兒盟在調查期間協助穩定各項服務進行。

白麗芳辭去執行長一職的消息傳出後，兒盟基層氣氛低迷、一片憤慨。有兒盟人發起「請把白麗芳執行長還給兒盟」內部連署，連署在昨天中午關閉前，已有破200名兒盟人連署，等於逾半兒盟員工參與連署。連署指出，董事會臨時撤換執行長的行為，不免讓人感到無措與灰心，更讓人動搖基本信念，「這個組織並不是可以保護員工的組織。」不少留言痛批董事會提油救火，更有人點名日前失言的兒盟董事長林志嘉才該請辭。

白麗芳在內部信中寫道，因董事會認為她「媒體危機處理不妥」，要求她卸下職務。但兒盟的聲明則稱是「兒盟董事會已接受白麗芳執行長卸任之申請」。兒盟資源發展處品牌經理王定正表示，卸任執行長是董事會和白麗芳共同做成的決議。白麗芳是本案的關鍵訊息人，也是資深社工，董事會邀請她加入事件檢討小組，共同討論改善計畫。

兒盟的聲明也提到，經歷這起兒虐致死案，讓兒盟夥伴驚懼交加；「上週在慌亂中開始接到各界提問，導致對外說明一度荒腔走板，進而引發兒盟正當性受大眾質疑。」但此一說法也引發外界質疑，兒盟依舊把責任推給「媒體危機處理不妥」，而非歸咎於內部組織。

據悉，兒盟第二屆勞工代表15日曾發信給董事會，提醒董事會臨時換將只會讓外界認為兒盟敷衍了事、找代罪羔羊墊背，沒有展現改革的決心和勇氣，「願意承擔責任及做實事的主管更應成為兒盟同仁的支柱，而非平息社會風波之犧牲品。」同時要求董事會完善保護員工措施、檢視員工不合理工作量、加強要求政府修改不合理作業程序及制度，以及加強對民眾對話，讓兒盟社工專業被看見。但最終董事會仍做出決議。

對於內部連署要求慰留白麗芳、林志嘉下台負責，王定正指出，目前董事會做成的決議一如聲明，若有進度會再發布。截稿前記者致電林志嘉，未獲回應。