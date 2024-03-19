疑兒偷錢 母動手教訓釀傷被訴

基隆市許姓女子懷疑讀國小的兒子在家中偷錢，管教時用指甲在兒子的頭部、頸部留下抓痕，許女丈夫制止她並報案；許女供稱教育本意並非想傷害孩子，但基隆地檢署檢察官認為許女行使親權已逾越體罰本質，依傷害罪嫌起訴。

檢方認定許女行為涉犯刑法成年人對兒童犯傷害罪嫌，依兒童及少年福利與權益保障法第一一二條第一項前段加重其刑。

起訴書指出，許女懷疑讀國小高年級兒子擅自偷走家中現金，心生不滿，去年七月二十日中午動手教訓，她兒子頭部、頸部、右耳和左肩都出現血紅的指甲抓痕及瘀傷。

許女丈夫不滿妻子的作法，當下制止後報案，他認為妻子打兒子打得太凶，已經失控，所以才報案，希望給妻子一個教訓，警方偵詢後將許女送辦。

許女在檢察官偵查時辯稱，案發當下確實情緒管理不佳，但她是為了教育兒子才會動手，沒有傷害兒子的意思。

檢方指出，父母對於未成年子女有教養權利及義務，若在合理親權行使範圍內，適當程度體罰，以疼痛嚇阻、警示未成年子女行為界限，確實不宜任意以刑事責任追訴。

但查看許女兒子的傷勢主要位在頭部、頸部等生命中樞，外觀有明顯紅色條狀瘀血，推估許女攻擊是以指甲用力抓造成，已逾越體罰本質；許女攻擊兒子涵蓋宣洩情緒，辯稱無傷害犯意難以採信。