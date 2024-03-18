乘客言行怪異運將報案 幾天後失聯男子成浮屍
台南市麻善大橋今下午發現一具男浮屍，死者前天曾搭計程車在該大橋下車，司機當天覺得有異，曾向警方報案協尋未果，未料今天竟傳來噩耗。消防隊員將男子打撈上岸後，交由警方會同家屬確認身分，將報請檢方相驗查明死因。
有民眾今下午3點多向在麻善大橋下游發現1具男浮屍，台南市消防局第二大隊調派麻豆、善化分隊由麻豆中隊長廖鼎鈞帶隊趕往搜救，還加派無人機搜尋，約1小時後在下游200公尺水域發現，經查為王姓男子，詳細年齡待查。
據知，王男前天搭計程車到麻善大橋後就此失聯，載他的計程車司機覺得男子言行怪異曾向麻豆警方報案，警方派員到場協尋未果。
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