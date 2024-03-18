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影／王陽明車庫遭亂停車「找嘸車主」 公司派3壯丁徒手移車

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影／藝人王陽明車庫遭亂停車 3壯丁在警見證下移至機車格

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人王陽明在社群稱，公司車庫本月14日，遭不明機車騎士當成私人停車場，直闖車庫停車。中山警分局獲報後，致電無法聯繫上車主，時過4天，今下午4時許，警方到場陪同協助移置車輛，王陽明公司3名壯丁，小心翼翼人搬起機車，移置停放機車停車格，警方見證移置過程未造成車損。

王陽明日前在社群上公開公司車庫的監視器，一名黑衣騎士3月14日下午5時許，未經同意騎機車直接停到公司車庫後離開，宛如將車庫當成自己的停車場。王陽明稱，不知黑衣騎士身分，對他喊話「拜託把車子牽走，以後不要再這樣做了」

中山警分局民一所獲報，協助聯繫機車車主，但均無人接聽電話，後續聯繫車主家人，也無法聯繫上車主本人。對此，警方尚未接獲王陽明公司提出告訴，將持續協助聯繫車主。

全案今下午4時許終於移車，但並非車主現身，而是警方派員協助到場，由公司人員3人，戴上手套，小心翼翼的搬起機車，移往車庫對面、馬路上的路邊機車停車格。警方稍早也稱，警方到場陪同協助移置車輛，移置過程未造成車損。

藝人王陽明公司車庫遭人停放機車，稍早員工移置機車，警察在旁陪同，過程未有車損。記者蕭雅娟／翻攝
藝人王陽明公司車庫遭人停放機車，稍早員工移置機車，警察在旁陪同，過程未有車損。記者蕭雅娟／翻攝
藝人王陽明公司車庫遭人停放機車，稍早員工移置機車，警察在旁陪同，過程未有車損。記者蕭雅娟／翻攝
藝人王陽明公司車庫遭人停放機車，稍早員工移置機車，警察在旁陪同，過程未有車損。記者蕭雅娟／翻攝

停車格 社群 車主

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