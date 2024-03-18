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影／台中北屯鐵皮屋火勢猛烈燒9戶 消防隊64人滅火

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天下午4時許獲報，北屯區長生巷一處鐵皮屋發生火警，消防局派遣四平消防分隊等10個單位，一共64名消防人員到場滅火，現場濃煙竄天，目前有延燒9戶狀況，濃煙遠在台74快速道路的用路人都可見，火勢在今天下午5時16分通報控制，但尚未撲滅，消防局表示，此案暫無接獲人員受傷受困，起火原因待查。

台中市消防局在今天下午4時22分，接獲通報北屯區區長生巷一間鐵皮屋火警傳出火警，經派遣第八大隊、特搜大隊及轄區北屯分隊等十個單位，出動各式消防車22輛、消防人員64名，現場由沈建民副大隊長擔任指揮官。

消防隊回報，燃燒的建築物是連棟、鐵皮2層樓住宅建物，到場時已有火煙竄出，且全面燃燒，火勢有延燒9戶之虞，但暫無通報人員受傷受困，經布水線搶救後，火勢在今天下午5時16分控制。

台中市北屯區長生巷的鐵皮屋傳出火警，火勢猛烈延燒9戶，消防員布水線灌救。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區長生巷的鐵皮屋傳出火警，火勢猛烈延燒9戶，消防員布水線灌救。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區長生巷的鐵皮屋傳出火警，火勢猛烈延燒9戶，消防員布水線灌救。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區長生巷的鐵皮屋傳出火警，火勢猛烈延燒9戶，消防員布水線灌救。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區長生巷的鐵皮屋傳出火警，火勢猛烈延燒9戶，消防員布水線灌救。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區長生巷的鐵皮屋傳出火警，火勢猛烈延燒9戶，消防員布水線灌救。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區長生巷的鐵皮屋傳出火警，火勢猛烈延燒9戶，消防員布水線灌救。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區長生巷的鐵皮屋傳出火警，火勢猛烈延燒9戶，消防員布水線灌救。記者陳宏睿／翻攝

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