影／印尼男疑占高鐵對號座 保全大外刈壓制引側目
鐵路警察局台中分局在昨天深夜11時許獲報，有一名男性印尼籍旅客，在列車有到處移動的怪異情事，鐵警到場後，將該名男性旅客請下車，該名印尼男子拒絕出示任何證件，高鐵站方也未提出任何告訴，因此讓男子離開，不過有民眾拍到，當時該名男子疑在車廂內，有搶奪保全人員裝備狀況，遭保全以「大外刈」制伏，也引來其他旅客側目。
鐵路警察局台中分局調查，昨天深夜11時55分，接獲高鐵站務員通報，567車次（未班車）第8車廂，有一名男性印尼籍旅客，有在列車上到處移動舉動怪異情事，請警方到場協助，新烏日分駐所在昨天深夜11時59分列車到站時，由員警至第8車廂，會同列車保全及站方人員請該名印尼旅客下車，也請該印尼籍旅客至服務台。
台中分局指出，後續透過1995專線，協助翻譯告知相關權益，該名旅客拒絕出示證件，也未表示需要任何協助後，該名旅客在今天凌晨2時許，已自行離開車站。
台中分局表示，有關網傳保全與旅客高鐵列車上互動之影片，處理員警於上述時間到場後列車長、保全、站方均未告知相關情事，至服務台後，該印尼籍旅客也未告知有上開情事，後續雙方如有提出告訴，本分局將依法辦理。
經查，昨天深夜11時許，高鐵人員巡視567次列車車廂時，發現一名印尼籍旅客有占用對號座座位狀況，保全進行勸導，過程中因該旅客有搶奪保全人員裝備行為，引而衍生保全有以強制力制伏該名旅客的狀況，後續因高鐵認為涉及旅客隱私，未對外多作說明。
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