踩空墜水泥攪拌機 新北工人受困1.5公尺深泥漿送醫亡

新北市65歲陳姓男子今天上午11時許，在新店區中央四街1處工地操作水泥攪拌機時，疑似一時失足不慎跌落深達1.5公尺的水泥攪拌機具內，一旁工人見狀趕緊報警。消防人員獲報到場立即將陳男救出，但陳男已無呼吸心跳，經送醫後仍宣告不治。新店警方已到場進行採證，並通知勞檢處人員到場釐清工安意外原因。

據了解，負責水泥工程的陳姓男子，今天上午至新店中央四街1處工地施工，陳男11時許站在水泥攪拌機上正在操作機具時，疑因一時踩空不慎跌入水泥攪拌槽內。附近工作的工人聽到聲響上前查看，發現陳男跌入機台內焦急的立即報警。但陳男被救出時已無生命跡象，送醫後宣告不治。新店警方獲報趕抵現場採證，並通知工地負責人製作筆錄，同時也已通報勞檢處到場近調查，釐清公安意外發生原因。