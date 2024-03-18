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踩空墜水泥攪拌機 新北工人受困1.5公尺深泥漿送醫亡
新北市65歲陳姓男子今天上午11時許，在新店區中央四街1處工地操作水泥攪拌機時，疑似一時失足不慎跌落深達1.5公尺的水泥攪拌機具內，一旁工人見狀趕緊報警。消防人員獲報到場立即將陳男救出，但陳男已無呼吸心跳，經送醫後仍宣告不治。新店警方已到場進行採證，並通知勞檢處人員到場釐清工安意外原因。
據了解，負責水泥工程的陳姓男子，今天上午至新店中央四街1處工地施工，陳男11時許站在水泥攪拌機上正在操作機具時，疑因一時踩空不慎跌入水泥攪拌槽內。附近工作的工人聽到聲響上前查看，發現陳男跌入機台內焦急的立即報警。但陳男被救出時已無生命跡象，送醫後宣告不治。新店警方獲報趕抵現場採證，並通知工地負責人製作筆錄，同時也已通報勞檢處到場近調查，釐清公安意外發生原因。
新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋提醒，工地安全不容忽視，操作機械時應嚴格遵守安全規範，以防類似事故發生。同時也呼籲民眾在遇到緊急情況時，應立即撥打119求助，以確保人員安全。
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