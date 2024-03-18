快訊

「御用反派」資深港星家中不適 送醫猝逝享壽76歲

4月漲電價恐影響分租租屋族 台電建議「這樣做」可暫緩調電價

李多慧轉戰歌手？成為「BLACKPINK」師妹 30日發行新單曲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

踩空墜水泥攪拌機 新北工人受困1.5公尺深泥漿送醫亡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市65歲陳姓男子今天上午11時許，在新店區中央四街1處工地操作水泥攪拌機時，疑似一時失足不慎跌落深達1.5公尺的水泥攪拌機具內，一旁工人見狀趕緊報警。消防人員獲報到場立即將陳男救出，但陳男已無呼吸心跳，經送醫後仍宣告不治。新店警方已到場進行採證，並通知勞檢處人員到場釐清工安意外原因。

據了解，負責水泥工程的陳姓男子，今天上午至新店中央四街1處工地施工，陳男11時許站在水泥攪拌機上正在操作機具時，疑因一時踩空不慎跌入水泥攪拌槽內。附近工作的工人聽到聲響上前查看，發現陳男跌入機台內焦急的立即報警。但陳男被救出時已無生命跡象，送醫後宣告不治。新店警方獲報趕抵現場採證，並通知工地負責人製作筆錄，同時也已通報勞檢處到場近調查，釐清公安意外發生原因。

新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋提醒，工地安全不容忽視，操作機械時應嚴格遵守安全規範，以防類似事故發生。同時也呼籲民眾在遇到緊急情況時，應立即撥打119求助，以確保人員安全。

消防人員獲報前往救援，將工人從水泥攪拌機中救出送醫。記者黃子騰／翻攝
消防人員獲報前往救援，將工人從水泥攪拌機中救出送醫。記者黃子騰／翻攝
警方到場圍起封鎖線進行調查。記者黃子騰／翻攝
警方到場圍起封鎖線進行調查。記者黃子騰／翻攝

勞檢 工人

延伸閱讀

蘆洲男持雙刀逛大街嚇壞路人 新北警壓制逮捕

新店工人跌落水泥攪拌機 救出無生命跡象送醫命危

重劃區新房需注意能否處理汙水 新北幾區拚招標及完工

新北國小畢業生破近9年紀錄 教育局估今年國中增200班

相關新聞

影／印尼男疑占高鐵對號座 保全大外刈壓制引側目

鐵路警察局台中分局在昨天深夜11時許獲報，有一名男性印尼籍旅客，在列車有到處移動的怪異情事，鐵警到場後，將該名男性旅客請...

踩空墜水泥攪拌機 新北工人受困1.5公尺深泥漿送醫亡

新北市65歲陳姓男子今天上午11時許，在新店區中央四街1處工地操作水泥攪拌機時，疑似一時失足不慎跌落深達1.5公尺的水泥...

臉書不實貼文控張斯綱撞人車肇逃 女違反選罷法起訴

台北市議員張斯綱，去年在參選立法委員選舉期間，因許姓女子在臉書發布不實貼文，指他「撞人車肇逃」等語，報警提告。士林地檢署...

影／2金門漁民漂流對岸 漁會：仰賴紅會居間溝通

金門胡姓、吳姓友人昨駕駛動力浮具（波特船）自溪邊灣海水浴場出海，昨天下午在海上失去聯絡，海巡署即檢派岸海兵力搜尋，同時透...

影／新手駕駛？林口男大生深夜載女友 開車撞進超商

新北市林口區今天凌晨近4時發生轎車撞進超商的事故，當地某科技大學22歲男學生當時準備載女友返回學校附近宿舍，自稱誤把油門...

影／無照少年騎重機從後方撞翻單車女 網估高檔單車上看30萬要賠慘

嘉義縣台3線知名「阿婆灣」在例假日常可看到不少機車騎士，有網友在社群媒體分享一段機車騎士高速追撞自行車女騎士畫面，女騎士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。