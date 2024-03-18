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臉書不實貼文控張斯綱撞人車肇逃 女違反選罷法起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市議員張斯綱，去年在參選立法委員選舉期間，因許姓女子在臉書發布不實貼文，指他「撞人車肇逃」等語，報警提告。士林地檢署調查車禍原由，日前偵結，依選罷法意圖使人不當選而以文字傳播不實之事罪嫌起訴。

起訴書指出，許姓女子去年12月18日晚上6時許，在家用手機在個人臉書刊登「張斯綱議員，你撞人車，肇逃」、「以議員審議會預算，砍預算，做威脅」、「交通分局在你的威脅下，為你解套」、「特權民代」「北投士林選民，拜託你們，去挖他的底，選錯人，倒楣是自己」等不實文字，損害張的名譽，影響選民投票行為正確性，張2天後報案提告

檢方調查當時車禍事故，經謝姓車主作證，及交通事故調查報告顯示，張斯綱去年11月7日開車倒車時，右後車尾不慎擦撞謝停放在路邊停車格內的汽車車尾，張隨即下車查看，謝當時沒回應車損情況，由樓管人員查看後，張開車離開，後續雙方達成理賠共識，依謝告知的車損估價付款，過程中未施壓，此案未由員警調查訪問，依息事案件處理。

許女否認犯罪，聲稱確實在臉書貼文，但內容是她透過自己管道得知，部分消息來源不能透露。檢方認定，許姓女子涉犯加重誹謗，及違反選罷法意圖使人不當選而以文字傳播不實之事罪嫌，從重依違反選罷法起訴。

張斯綱。本報系資料照／記者林伯東攝影
張斯綱。本報系資料照／記者林伯東攝影

張斯綱 議員 選罷法

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