聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／無照少年騎重機從後方撞翻單車女 網估高檔單車上看30萬要賠慘
嘉義縣台3線知名「阿婆灣」在例假日常可看到不少機車騎士，有網友在社群媒體分享一段機車騎士高速追撞自行車女騎士畫面，女騎士被撞飛出去，自行車也被撞得支離破碎，網友大罵機車騎士不長眼，還有人發現，遭撞壞的公路自行車屬高檔車，上看30萬元，加上得賠償女騎士傷勢，這下要賠慘了。警方調查男騎士為無照少年，肇責調查釐清中。
據網路「記者爆料網」有網友在臉書社團分享一段車禍影片，地點就在嘉義縣中埔鄉台3線阿婆彎附近，有名自行女騎士騎著自行車， 緊靠著路旁，慢慢地往上爬坡，沒想到有輛普通重機車突然從後追撞，女騎士連人帶車被撞飛出去、重摔在地上，而自行車也被撞得支離破碎，網友看到這一幕大罵「騎那麼快眼睛沒有帶出了膩」、「低端塑膠猴長眼慢慢騎就好了，騎這猴樣不知道要幹嘛」。不過有網友認出女騎士騎的公路自行車價格不菲，粗估上看30萬元。
嘉義縣中埔分局警方表示，事故發生於昨天中午12點46分許，中埔鄉台3線313.6公里，警方獲報後立即趕赴現場。
經瞭解為17歲陳男騎乘普通重機往中埔方向行駛，到事故地點時不慎從後方追撞1台腳踏車騎士31歲謝女，2人都是四肢擦挫受傷，協助送往醫院就醫，都沒有生命危險，雙方酒測值為零，詳細肇事原因仍有待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言