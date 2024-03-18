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影／無照少年騎重機從後方撞翻單車女 網估高檔單車上看30萬要賠慘

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣台3線知名「阿婆灣」在例假日常可看到不少機車騎士，有網友在社群媒體分享一段機車騎士高速追撞自行車女騎士畫面，女騎士被撞飛出去，自行車也被撞得支離破碎，網友大罵機車騎士不長眼，還有人發現，遭撞壞的公路自行車屬高檔車，上看30萬元，加上得賠償女騎士傷勢，這下要賠慘了。警方調查男騎士為無照少年，肇責調查釐清中。

據網路「記者爆料網」有網友在臉書社團分享一段車禍影片，地點就在嘉義縣中埔鄉台3線阿婆彎附近，有名自行女騎士騎著自行車， 緊靠著路旁，慢慢地往上爬坡，沒想到有輛普通重機車突然從後追撞，女騎士連人帶車被撞飛出去、重摔在地上，而自行車也被撞得支離破碎，網友看到這一幕大罵「騎那麼快眼睛沒有帶出了膩」、「低端塑膠猴長眼慢慢騎就好了，騎這猴樣不知道要幹嘛」。不過有網友認出女騎士騎的公路自行車價格不菲，粗估上看30萬元。

嘉義縣中埔分局警方表示，事故發生於昨天中午12點46分許，中埔鄉台3線313.6公里，警方獲報後立即趕赴現場。

經瞭解為17歲陳男騎乘普通重機往中埔方向行駛，到事故地點時不慎從後方追撞1台腳踏車騎士31歲謝女，2人都是四肢擦挫受傷，協助送往醫院就醫，都沒有生命危險，雙方酒測值為零，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

自行車女騎士遭男騎士從後追撞慘摔。圖／翻攝自臉書「重機車友|各區路況天氣、資訊分享中心」
自行車女騎士遭男騎士從後追撞慘摔。圖／翻攝自臉書「重機車友|各區路況天氣、資訊分享中心」
嘉義縣中埔鄉台3線知名阿婆灣附近發生機車追撞女自行車騎士事故。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉台3線知名阿婆灣附近發生機車追撞女自行車騎士事故。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉台3線知名阿婆灣附近發生機車追撞女自行車騎士事故。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉台3線知名阿婆灣附近發生機車追撞女自行車騎士事故。圖／警方提供

中埔 自行車

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