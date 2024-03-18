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騎士閃路邊施工貨車遭撞亡 貨車駕駛負主肇責緩起訴

中央社／ 嘉義市18日電

嘉縣145甲線新港鄉南崙村段111年11月間發生機車騎士為閃避停放慢車道施工貨車，轉騎向快車道而遭後方駛來小貨車追撞身亡事故，嘉檢偵結，施工貨車駕駛須承擔主要肇責，因已和解，以緩起訴處分。

根據嘉義地檢署緩起訴書，新港鄉嚴姓男子111年11月9日中午騎機車行經新港鄉南崙村145甲線縣道11.5公里處時，因慢車道停放1輛施工貨車，便往左騎向快車道，而遭後方駛來小貨車追撞，造成嚴男人車倒地，因傷重治療逾3個月仍不治。

經交通事故調查，何姓男子案發當日為施工方便，將貨車停放路邊，車身因此占據145甲線縣道慢車道面積過半，因而造成騎士嚴男為閃避貨車騎往快車道，而遭後方吳姓男子駕駛小貨車追撞身亡。

貨車駕駛何男辯稱，當時施工有依法申請路權，經調查，不僅無申請，且現場也無進行施工警示圍籬，因此，最後交通鑑定結果，貨車何男須承擔主要事故肇事責任，小貨車吳男則須承擔次要肇責。

檢方指出，何男、吳男均涉及過失致死罪嫌，考量2人無犯罪紀錄，已與被害人嚴男家屬達成和解，且家屬願給予2人改過機會，因此，認為以緩起訴處分為適當；緩起訴期間為1年，應書立悔過書。

嘉義縣警察局交通隊今天表示，嘉義縣145甲線縣道為新港鄉通往雲林縣元長鄉的道路，每年台中大甲媽祖鑾轎從雲林進入嘉義的主要路線；拓寬後，近年來發生數起車禍傷亡事故，民雄分局採取不定時、定點移動式測速取締違規超速，以降低事故發生率。

嘉縣145甲線新港鄉南崙村段111年11月間發生機車騎士為閃避停放慢車道施工貨車，轉騎向快車道而遭後方駛來小貨車追撞身亡事故，嘉檢偵結，施工貨車駕駛須承擔主要肇責，因已和解，以緩起訴處分。警車示意圖／ingimage
嘉縣145甲線新港鄉南崙村段111年11月間發生機車騎士為閃避停放慢車道施工貨車，轉騎向快車道而遭後方駛來小貨車追撞身亡事故，嘉檢偵結，施工貨車駕駛須承擔主要肇責，因已和解，以緩起訴處分。警車示意圖／ingimage

嘉義 車道

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