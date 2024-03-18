快訊

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區 與南科、竹科鏈成半導體重要基地

全民為何瘋ETF？00939、00940掀ETF之亂 金管會黃天牧QA一次釋疑

大谷翔平婚事保密超嚴！橄欖球選手大舅子都不知妹妹嫁給他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門2釣客迷航到大陸圍頭 海巡署：透過管道協調接返

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

陸船事件使兩岸再度緊張，最近又有兩件大陸漁民落海事件，就在外界還在關心之際，傳出昨晚有艘由金門出海的漁船失聯未歸，但已於凌晨被大陸海警救起。海巡署說明，昨晚獲報後即刻搜尋，同時透過管道聯繫陸方，今凌晨接獲家屬通知人員已被中國海警尋獲，也聯繫對岸得知人員平安，正透過管道協調接返方式。

金門昨傳出2名男子搭乘波特船出海釣魚，結果失聯未歸，金門海巡隊在深夜23點多出動多艘船艇搜救未果，今天清晨傳出兩人因迷航漂到福建圍頭一帶，被大陸海警救起。

據大陸中央廣播電視總台旗下微信公眾號「看台海」今上午報導指出，福建省海上搜救中心於昨半夜接台灣中華搜救協會通告，當日有兩名金門人員出海海釣未歸，而福建省多部門展開搜救，並於今凌晨4時15分左右，在泉州圍頭灣水域將兩人救起，初步檢查身體狀況良好，廈門海上搜救中心等部門預計今上午在海上把兩人轉交給金門方面。

海巡署說明，第十二（金門）巡防區於昨晚6時30分接獲民眾報案，稱胡姓及吳姓友人於上午11時30分駕駛動力浮具（波特船）自溪邊灣海水浴場出海，於下午3時左右失去聯絡，海巡署即檢派岸海兵力搜尋，同時透過管道聯繫陸方協助搜救。

海巡署指出，今晨5時5分許接獲家屬通知，失聯人員因油料耗盡於上午4時15分漂流至大陸圍頭港外為中國海警尋獲，海巡署即透過兩岸聯合搜救管道聯繫廈門海事搜救單位，並得知人員平安，正透過相關單位協調人員接返方式中。

2名金門的釣客昨天上午11點多從溪邊灣出海釣魚，沒想到在北碇島附近失聯， 海巡署第十二（金門）巡防區第一時間在岸際做搜索，並使用強光在海邊為他們引導。圖／讀者提供
2名金門的釣客昨天上午11點多從溪邊灣出海釣魚，沒想到在北碇島附近失聯， 海巡署第十二（金門）巡防區第一時間在岸際做搜索，並使用強光在海邊為他們引導。圖／讀者提供
2名金門的釣客昨天上午11點多搭乘波特船從溪邊灣出海釣魚，沒想到在北碇島附近失聯，溪邊海水浴場有停放兩人的車輛與拖車。圖／讀者提供
2名金門的釣客昨天上午11點多搭乘波特船從溪邊灣出海釣魚，沒想到在北碇島附近失聯，溪邊海水浴場有停放兩人的車輛與拖車。圖／讀者提供

海巡署 福建 金門

延伸閱讀

快訊／金門2釣客迷航到圍頭 被中國海警救起人無礙

獨／金門2釣客搭波特船出海釣魚失聯 海巡漏夜搜尋

影／濃霧未散！金門班機取消、小三通也停駛 旅客等嘸候補躺機場

大陸步步逼近？海警擅闖金門禁限制水域 專家：台灣有效管轄事實不會喪失

相關新聞

金門2釣客迷航到大陸圍頭 海巡署：透過管道協調接返

陸船事件使兩岸再度緊張，最近又有兩件大陸漁民落海事件，就在外界還在關心之際，傳出昨晚有艘由金門出海的漁船失聯未歸，但已於...

賺350元罰鍰10萬元 警監苗栗火車站查獲白牌車違規載客

苗栗監理站3月15日會同縣警局人員日前在台灣鐵路公司苗栗車站，查獲白牌車違規載客，車資350元，將面臨10萬元罰鍰，吊扣...

枉死巡路員今追思會 劉父：不收賠償、人死不記仇 雙方父母都要堅強

在公路局養護工程契約廠商任職的35歲基隆市民劉冠群，騎機車巡查快速道路時被簡姓男子開車撞死。劉家今辦安息聚會，劉父說，簡...

影／國道五股路段午夜3車追撞翻覆 3人受傷送醫

國道1號南向33.4公里五股路段，今天凌晨0時10分左右發生3車追撞事故，其中1輛翻覆4輪朝天，所幸只有3人受到輕傷送醫...

高雄老翁坐路緣「碰！」轎車倒車直撞害他遭夾死

高雄56歲陳姓男子今上午6時55分許駕駛藍色轎車，行經鼓山區青海路九如國小一帶時，因倒車疑似爆衝，往後撞上80歲許姓老翁...

高雄男駕福特6米巷狂飆 猛撞6輛汽機車殼脫落烏龜翻

葉姓男子昨晚8時許駕駛白色福特轎車行經高雄市六米巷的新康街，疑車速過快，猛烈擦撞住戶停放騎樓的4轎車、2機車後，車子在路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。