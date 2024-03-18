金門2釣客迷航到大陸圍頭 海巡署：透過管道協調接返

陸船事件使兩岸再度緊張，最近又有兩件大陸漁民落海事件，就在外界還在關心之際，傳出昨晚有艘由金門出海的漁船失聯未歸，但已於凌晨被大陸海警救起。海巡署說明，昨晚獲報後即刻搜尋，同時透過管道聯繫陸方，今凌晨接獲家屬通知人員已被中國海警尋獲，也聯繫對岸得知人員平安，正透過管道協調接返方式。

金門昨傳出2名男子搭乘波特船出海釣魚，結果失聯未歸，金門海巡隊在深夜23點多出動多艘船艇搜救未果，今天清晨傳出兩人因迷航漂到福建圍頭一帶，被大陸海警救起。

據大陸中央廣播電視總台旗下微信公眾號「看台海」今上午報導指出，福建省海上搜救中心於昨半夜接台灣中華搜救協會通告，當日有兩名金門人員出海海釣未歸，而福建省多部門展開搜救，並於今凌晨4時15分左右，在泉州圍頭灣水域將兩人救起，初步檢查身體狀況良好，廈門海上搜救中心等部門預計今上午在海上把兩人轉交給金門方面。

海巡署說明，第十二（金門）巡防區於昨晚6時30分接獲民眾報案，稱胡姓及吳姓友人於上午11時30分駕駛動力浮具（波特船）自溪邊灣海水浴場出海，於下午3時左右失去聯絡，海巡署即檢派岸海兵力搜尋，同時透過管道聯繫陸方協助搜救。