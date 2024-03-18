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影／國道五股路段午夜3車追撞翻覆 3人受傷送醫
國道1號南向33.4公里五股路段，今天凌晨0時10分左右發生3車追撞事故，其中1輛翻覆4輪朝天，所幸只有3人受到輕傷送醫診治，車禍現場於凌晨0時54分清理完畢恢復交通，事故原因由警方調查釐清。
據了解，事故路段涵輔助車道一共有4線車道，算是非常寬敞且深夜車流量不大，3輛轎車疑因變換車道不當、未注意車前狀況發生追撞，其中1輛當場翻覆打橫，事故車和散落物占用主線3個車道，只剩輔助車道尚可通行。
新北市消防局派遣8車、20人前往救援，到達時所有駕駛與乘客皆已自行脫困逃出車外，其中3人因胸痛及頭暈，由救護車送往衛福部台北醫院，車禍肇因後續由警方調查釐清。
新北市消防局第二大隊提醒，車禍案件報案時，宜盡量清楚告知受傷人數及傷勢，可供消防局派遣適合救援能量的車組與人力。
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