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枉死巡路員今追思會 劉父：不收賠償、人死不記仇 雙方父母都要堅強

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

在公路局養護工程契約廠商任職的35歲基隆市民劉冠群，騎機車巡查快速道路時被簡姓男子開車撞死。劉家今辦安息聚會，劉父說，簡母曾道歉並說會賠償，他和家人商量過後決定不收，讓簡家留著用，「人死不計仇」，簡男也走了，就沒有原諒不原諒的問題了。

住在新北市貢寮區澳底漁村的34歲簡姓男子，2月9日疑精神出狀況，當地真理里里長趙瑞昌協助送醫，當天返家。

2月29日晚上10時多，簡男在澳底漁港偷開走他人的小貨車，開往基隆途中，在萬瑞快速道路碰撞劉冠群騎的重機，造成劉男死亡。簡男肇事逃逸，最後開車衝入基隆警三分局八堵分駐所，當時在值班台的警員蘇昱鴻受重傷，送醫不治。

簡男接連闖禍，棄車跑出分駐所，跳進數十公尺外的鐵軌，一路狂奔到暖暖交流道附近，被區間車撞擊死亡。這起3死命案，檢察官正在偵辦，釐清案情。

劉家今在基隆市立殯儀館舉辦劉冠群安息聚會，播放生前影像讓親友追思。劉父說，兒子是個非常孝順的孩子，個性也很獨立，本來還有很長的人生等著他，但是發生意外也沒辦法，希望兒子能安息在主的懷裡。

簡母曾透過趙瑞昌表示，兒子闖禍很不應該，如果能請領到任何保險理賠等費用，都用拿出來賠償。劉父說，當時商量過後決定接受，但是最後還是改變心意，因為覺得簡家生活也不好過，而且自己也有兒子的保險理賠金等款項，足夠辦理後事。

劉父表示，簡母3月6日由趙瑞昌陪同到他住的社區旁，當面向與他和太太道歉。當天他就跟簡母說，簡男的保險金還是留著給她自己用，不用給他們。簡母聽到後一直牽著他的手哭。他告訴她，自己要堅強，我們也要堅強，大家一起好好過日子。

媒體詢問劉家的決定是不是原諒簡母了？劉父說「沒有原諒」，他一直覺得兒子犯罪跟母親沒有關係，所家劉家要不要原諒的人，應該是簡男，不是簡母。但是簡男已經走了，人死不計仇，既然已經走了，就沒有什麼原諒不原諒的問題。

基隆市長謝國樑今天也出席劉冠群追思會，在靈前鞠躬致意並慰問家屬。謝國樑說，劉冠群工作時發生意外死亡，他感到惋惜與不捨。先前在醫院、劉家都見過劉父和劉母，覺得兩人很了不起，希望兩人早日走出傷痛。

擔任巡路員的基隆市隆市民劉冠群今辦安息聚會，基隆市長謝國樑在靈前鞠躬致意並慰問家屬。記者邱瑞杰／攝影
擔任巡路員的基隆市隆市民劉冠群今辦安息聚會，基隆市長謝國樑在靈前鞠躬致意並慰問家屬。記者邱瑞杰／攝影
擔任巡路員的基隆市隆市民劉冠群今辦安息聚會，基隆市長謝國樑在靈前鞠躬致意並慰問家屬。記者邱瑞杰／攝影
擔任巡路員的基隆市隆市民劉冠群今辦安息聚會，基隆市長謝國樑在靈前鞠躬致意並慰問家屬。記者邱瑞杰／攝影
擔任巡路員的基隆市隆市民劉冠群今辦安息聚會，基隆市長謝國樑在靈前鞠躬致意並慰問家屬。記者邱瑞杰／攝影
擔任巡路員的基隆市隆市民劉冠群今辦安息聚會，基隆市長謝國樑在靈前鞠躬致意並慰問家屬。記者邱瑞杰／攝影

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