高雄老翁坐路緣「碰！」轎車倒車直撞害他遭夾死

高雄56歲陳姓男子今上午6時55分許駕駛藍色轎車，行經鼓山區青海路九如國小一帶時，因倒車疑似爆衝，往後撞上80歲許姓老翁，許男遭撞入一旁的變電箱受困，消防人員到場後協助許翁脫困，許送醫前已無生命跡象，急救後不治。

警方調查，許姓老翁家住附近，案發當時正好外出散步，坐在住家巷口變電箱旁的人行道路緣上歇息，當時陳男正好從青海路507巷倒車，疑似轎車爆衝，撞上歇息的許姓老翁。

警消獲報後到場，許翁人被夾在變電箱及轎車間，消防人員動用破壞工具，才成功讓許翁脫困，但許傷勢嚴重，送醫前已無生命跡象，急救後不治。

事故因造成變電箱毀損，一度造成附近住戶停電，許翁家人聽到「碰！」聲響，外出查看才發現是自己家人。

陳男呼氣酒測值為0，他自稱車輛失控釀禍警方已帶回製作筆錄，詳細事發原因警方已測繪釐清，全案將朝過失致死罪嫌偵辦。

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