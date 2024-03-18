快訊

兒盟執行長白麗芳遭撤換！逾百名員工連署反對 批董事會提油救火

「我誰？我VVVIP」！遭爆對銀行行員嗆聲耍大牌 董至成回應了

LINE Pay用戶當心！簡訊詐騙以假亂真「一點就上鉤」 最新手法曝光

高雄老翁坐路緣「碰！」轎車倒車直撞害他遭夾死

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄56歲陳姓男子今上午6時55分許駕駛藍色轎車，行經鼓山區青海路九如國小一帶時，因倒車疑似爆衝，往後撞上80歲許姓老翁，許男遭撞入一旁的變電箱受困，消防人員到場後協助許翁脫困，許送醫前已無生命跡象，急救後不治。

警方調查，許姓老翁家住附近，案發當時正好外出散步，坐在住家巷口變電箱旁的人行道路緣上歇息，當時陳男正好從青海路507巷倒車，疑似轎車爆衝，撞上歇息的許姓老翁。

警消獲報後到場，許翁人被夾在變電箱及轎車間，消防人員動用破壞工具，才成功讓許翁脫困，但許傷勢嚴重，送醫前已無生命跡象，急救後不治。

事故因造成變電箱毀損，一度造成附近住戶停電，許翁家人聽到「碰！」聲響，外出查看才發現是自己家人。

陳男呼氣酒測值為0，他自稱車輛失控釀禍警方已帶回製作筆錄，詳細事發原因警方已測繪釐清，全案將朝過失致死罪嫌偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

許姓老翁被夾入變電箱，脫困時已無生命跡象。記者張議晨／翻攝
許姓老翁被夾入變電箱，脫困時已無生命跡象。記者張議晨／翻攝
許姓老翁被夾入變電箱，脫困時已無生命跡象。記者張議晨／翻攝
許姓老翁被夾入變電箱，脫困時已無生命跡象。記者張議晨／翻攝

家人

延伸閱讀

高雄男駕福特6米巷狂飆 猛撞6輛汽機車殼脫落烏龜翻

疑倒車「爆衝」 高雄老翁遭轎車夾入變電箱命危

60台超跑聚高雄中央公園 孩童體驗開車門、坐駕駛座

澎湖馬公車行暗夜遭襲 2男持球棒狠砸轎車和大門逃逸

相關新聞

高雄老翁坐路緣「碰！」轎車倒車直撞害他遭夾死

高雄56歲陳姓男子今上午6時55分許駕駛藍色轎車，行經鼓山區青海路九如國小一帶時，因倒車疑似爆衝，往後撞上80歲許姓老翁...

高雄男駕福特6米巷狂飆 猛撞6輛汽機車殼脫落烏龜翻

葉姓男子昨晚8時許駕駛白色福特轎車行經高雄市六米巷的新康街，疑車速過快，猛烈擦撞住戶停放騎樓的4轎車、2機車後，車子在路...

南市學甲小吃店起火 相鄰2間鐵皮屋全燒

台南市學甲區今上午傳出火警，現場小吃店店面並波及隔壁店家，現場大量火舌濃煙竄出，火勢約半小時撲滅，幸無人受困，詳細起火原...

疑倒車「爆衝」 高雄老翁遭轎車夾入變電箱命危

高雄陳姓男子今上午6時55分許駕駛藍色轎車，行經鼓山區青海路九如國小一帶時，因倒車疑似爆衝，往後撞上正巧經過的79歲許姓...

八旬老翁體力不支路倒街頭 暖警熱心關懷護送返家

台南市80歲王姓老翁昨天中午11點多獨自出門散步，不小心跌倒忠義路無力起身，民眾見狀幫忙報警，員警到場將他攙扶，隨即通報...

獨／金門2釣客搭波特船出海釣魚失聯 海巡漏夜搜尋

一波未平一波又起！2名金門的釣客昨天上午11點多搭乘波特船從溪邊灣出海釣魚，沒想到在北碇島附近失聯，家屬在晚間18點30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。