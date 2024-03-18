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高雄男駕福特6米巷狂飆 猛撞6輛汽機車殼脫落烏龜翻

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

葉姓男子昨晚8時許駕駛白色福特轎車行經高雄市六米巷的新康街，疑車速過快，猛烈擦撞住戶停放騎樓的4轎車、2機車後，車子在路中烏龜翻，車殼和保險桿脫落，葉未受傷，自行爬出車中脫困，受波及住戶徒嘆倒楣，葉雖無酒駕，但得面臨後續賠償問題。

警方調查，住鳳山區新康街的住戶昨晚8時許，聽到連續碰撞的巨響，出門查看，發現騎樓轎車慘遭他車撞毀，肇事白色福特轎車翻倒在路中央、車殼和保險桿脫落，於是通報119和警方。

警消趕抵現場時，肇事的葉姓男子（41歲）已自行從車中爬出脫困，所幸現場無人受傷。

葉男告知警方，當時駕車行駛在鳳山區新強路，進入新康街後，疑車速過快，不慎失控擦撞路旁車輛，導致車子翻覆。

警方當場對葉施以酒測，無酒駕行為，車上也未發現其他違禁品，後續由交通分隊測繪現場後，肇責交由交通大隊判定。

葉姓男子昨晚8時許駕車行經高雄市六米巷的新康街，疑車速過快，猛烈擦撞住戶停放騎樓的4轎車、2機車後，車子在路中烏龜翻。記者石秀華／翻攝
葉姓男子昨晚8時許駕車行經高雄市六米巷的新康街，疑車速過快，猛烈擦撞住戶停放騎樓的4轎車、2機車後，車子在路中烏龜翻。記者石秀華／翻攝
葉姓男子昨晚8時許駕車行經高雄市六米巷的新康街，疑車速過快，猛烈擦撞住戶停放騎樓的4轎車、2機車後，車子在路中烏龜翻。記者石秀華／翻攝
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葉姓男子昨晚8時許駕車行經高雄市六米巷的新康街，疑車速過快，猛烈擦撞住戶停放騎樓的4轎車、2機車後，車子在路中烏龜翻。記者石秀華／翻攝
葉姓男子昨晚8時許駕車行經高雄市六米巷的新康街，疑車速過快，猛烈擦撞住戶停放騎樓的4轎車、2機車後，車子在路中烏龜翻。記者石秀華／翻攝
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葉姓男子昨晚8時許駕車行經高雄市六米巷的新康街，疑車速過快，猛烈擦撞住戶停放騎樓的4轎車、2機車後，車子在路中烏龜翻。記者石秀華／翻攝
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住戶 福特 酒駕

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