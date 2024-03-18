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八旬老翁體力不支路倒街頭 暖警熱心關懷護送返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市80歲王姓老翁昨天中午11點多獨自出門散步，不小心跌倒忠義路無力起身，民眾見狀幫忙報警，員警到場將他攙扶，隨即通報救護人員到場，但他沒辦法清楚說出自己的年籍資料及住處，員警費了一番功夫查出他身分和住址後，開警車護送他平安回家。

市警二分局南門派出所巡佐邱漢文、警員邱柏凱，昨天接獲民眾報案，在忠義路與五妃街口有老翁倒臥在路旁痛苦哀號，員警到場查看，發現王姓老翁表情痛苦坐在路邊，身體虛弱無法言語，只能發出微弱的哀號聲，員警立即上前將老翁攙扶，並通知消防局救護人員前來。

原來王姓老翁外出散步，但他雙腳曾受傷過，忽然無法出力才會跌坐在人行道旁。救護人員趕到現場後，要將他送往醫院，但他堅持不送醫救護人員在場檢視，確認身體狀況無大礙後同意。不過，警方擔心他獨自返家會發生意外，經過員警耐心溝通後，查詢戶役政系統，過濾數筆資料查出他身分，同時也通知其家屬到場。

老翁家屬騎機車趕到現場看到老翁平安無事，頻頻向警方道謝，員警並開警車將老翁載回家。家屬表示，老翁平常會外出散步，沒想到老翁不慎跌倒，幸好有熱心民眾及員警協助，老翁才沒有發生其他意外。

王姓老翁（中）外出散步體力不支路倒，台南市警二分局南門派出所巡佐邱漢文（右）聯繫家屬，關懷護送返家。記者黃宣翰／翻攝
王姓老翁（中）外出散步體力不支路倒，台南市警二分局南門派出所巡佐邱漢文（右）聯繫家屬，關懷護送返家。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局南門派出所警員邱柏凱（左）、巡佐邱漢文（右），攙扶路倒老翁，查出老翁身分通知家屬到場，護送返家。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局南門派出所警員邱柏凱（左）、巡佐邱漢文（右），攙扶路倒老翁，查出老翁身分通知家屬到場，護送返家。記者黃宣翰／翻攝

人行道 警車

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