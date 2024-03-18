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6人相約登三貂嶺 2男墜崖不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導

郭姓、連姓男子一行六人昨天到新北市瑞芳區三貂嶺爬山，兩人行經步道縮減路突雙雙墜崖，掉落到六層樓深山谷，消防員到場都已無呼吸心跳，送醫不治；警方初步調查兩人疑重心不穩失足，已針對同行友人製作筆錄，檢察官今相驗釐清。

警方調查，六十九歲郭男住台北市，六十八歲連男住基隆市，昨天和另外二男二女共六人相約到三貂嶺爬山，探訪合稱三層瀑布的合谷瀑布、摩天瀑布和枇杷洞瀑布。一行人走到三貂嶺摩天、枇杷洞瀑布間步道時，走在後方的郭男和連男不慎墜崖。

因案發地點通訊不良，其他登山客下山後報案，新北市消防局昨天下午一點四十二分獲報，得知兩人跌落到約六層樓深山崖下方，出動廿四車、六十八人上山搶救，昨天下午三點廿六抵達現場，但接觸到郭男和連男，發現都已無呼吸心跳。

消防人員將兩人搬上軟式擔架，架設自動心肺復甦機急救，接力搬運下山送醫，郭男搶救至昨天下午五點四十分宣告不治；連男則經醫師評估不適搶救，宣告死亡。

同行女性友人說，該步道約七、八十公分寬，十分陡峭，轉彎處縮減到約成人肩膀寬度。意外發生時她走在前面，聽到後方有人高喊有人掉下去了，衝過去查看，見郭、連已跌落到山崖下方，對眾人呼喚沒有回應。

當地人士說，發生意外的步道是早年「外省人」有空時去敲擊岩石築造的階梯，方便通客通行。警方昨天先針對報案人、同團登山隊友及死者家屬製作筆錄，報檢方相驗釐清。

醫師

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