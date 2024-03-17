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昏迷女嬰已好轉拔管 醫療團隊將驗身上瘀青

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市社會局昨通報中央兩起「重大兒少保護事件」引起社會關注，關愛之家個案感染諾羅病毒送醫治療，其中一名六個月大男嬰送醫不治，另名一歲兩個月大女童被照顧者送到關愛之家求助，經治療後病況趨穩管子已移除，但因身上有瘀青，待醫療團隊評估身體狀況可行再做進一步檢查。至於另一死亡個案，目前已進入司法程序，待與家屬確認流程後，進行相驗。

據了解，目前昏迷個案，經台大醫療團隊照顧，目前已經拔管可自主呼吸，待醫療團隊判斷後，確保女嬰身體可以簡易移動後，檢方、醫療團隊將進一步檢查，並判斷造成瘀傷可能性。至於女嬰一開始先被送往忠孝院區，後續才被送往台大，負責送醫的關愛之家指出，合作院所有很多間，工作人員則會依照當下狀況判斷。

至於另一名死亡個案，由於目前檢方仍在進行相驗程序，知情人士指出，家屬對於解剖有反彈，尚未同意，該人士表示，由於解剖能最直接能判斷死因，檢方正與家屬溝通，盼家屬能同意，盡早進入程序釐清真相。

社會局表示，目前正配合檢方一同調查，相驗結果尚未出爐前，任何可能性皆不排除。

北市社會局昨通報中央兩起「重大兒少保護事件」引起社會關注，關愛之家個案感染諾羅病毒送醫治療，造成1死1昏迷，其中一名昏迷女嬰，經醫療團隊搶救後病況趨穩，目前管子已移除，由於女孩身上有瘀青，待醫療團隊評估可行後，檢方、醫生將進一步釐清傷勢來源。圖／聯合報系資料照
北市社會局昨通報中央兩起「重大兒少保護事件」引起社會關注，關愛之家個案感染諾羅病毒送醫治療，造成1死1昏迷，其中一名昏迷女嬰，經醫療團隊搶救後病況趨穩，目前管子已移除，由於女孩身上有瘀青，待醫療團隊評估可行後，檢方、醫生將進一步釐清傷勢來源。圖／聯合報系資料照

台大 團隊

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