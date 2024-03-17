聽新聞
test
0:00 / 0:00
昏迷女嬰已好轉拔管 醫療團隊將驗身上瘀青
北市社會局昨通報中央兩起「重大兒少保護事件」引起社會關注，關愛之家個案感染諾羅病毒送醫治療，其中一名六個月大男嬰送醫不治，另名一歲兩個月大女童被照顧者送到關愛之家求助，經治療後病況趨穩管子已移除，但因身上有瘀青，待醫療團隊評估身體狀況可行再做進一步檢查。至於另一死亡個案，目前已進入司法程序，待與家屬確認流程後，進行相驗。
據了解，目前昏迷個案，經台大醫療團隊照顧，目前已經拔管可自主呼吸，待醫療團隊判斷後，確保女嬰身體可以簡易移動後，檢方、醫療團隊將進一步檢查，並判斷造成瘀傷可能性。至於女嬰一開始先被送往忠孝院區，後續才被送往台大，負責送醫的關愛之家指出，合作院所有很多間，工作人員則會依照當下狀況判斷。
至於另一名死亡個案，由於目前檢方仍在進行相驗程序，知情人士指出，家屬對於解剖有反彈，尚未同意，該人士表示，由於解剖能最直接能判斷死因，檢方正與家屬溝通，盼家屬能同意，盡早進入程序釐清真相。
社會局表示，目前正配合檢方一同調查，相驗結果尚未出爐前，任何可能性皆不排除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言